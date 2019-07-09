Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны

Сэкономленные средства будут направлены на выплату премий военным, объявил президент Украины

Фото: Stepan Franko / EPA / ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский отменил военный парад, который обычно проходит в День независимости Украины, из-за дороговизны мероприятия. Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на официальной странице в Facebook.

«Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Обычно 24 августа, на День независимости Украины, у нас проходит военный парад — такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, в этом году вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным», — заявил Зеленский.

По его словам, вместо парада 300 млн гривен (около $11,5 млн) будут направлены на премии военным. «Это солдаты срочной службы, это курсанты, сержанты, офицеры. Это все военнообязанные, которые выполняют задания в зоне проведения операции объединенных сил», — пояснил президент Украины.