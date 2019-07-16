Зеленский поручил провести День независимости без военного парада

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости государства (24 августа), в котором не предусмотрено проведение военного парада. Распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

Зеленский поручил кабмину провести в Киеве и других украинских городах торжественные мероприятия, приуроченные к 28-й годовщине независимости с участием чиновников, народных депутатов, представителей иностранных и общественных организаций. В этот день к памятникам воинам возложат цветы, а также будут транслироваться тематические художественные, документальные фильмы, радио- и телепередачи. Зеленский также поручил правительству обратиться к религиозным организациям с просьбой провести молебны за Украину.

Указ подписан президентом 11 июля.

Ранее Зеленский предложил отказаться от проведения военного парада в День независимости. По его словам, вместо того, чтобы устраивать «помпезный и точно недешевый» парад, лучше направить выделенные на него деньги —300 млн гривен (около $11,5 млн) — украинским военным в качестве премий.