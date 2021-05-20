В Казани 17-летний школьник покончил с собой
В Казани покончил с собой 17-летний ученик гимназии № 20. Об этом сообщают телеканал «Татарстан-24» и «Бизнес Online» со ссылкой на источники.
В пресс-службе Следственного управления СК Татарстана сообщили РБК, что следователи проверяют обстоятельства смерти подростка, назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Директор гимназии Рахима Арсланова рассказала телеканалу, что подросток был тихим и замкнутым, никаких конфликтных ситуаций со сверстниками или руководством учебного заведения у него не было.
Тело подростка дома обнаружил его отец, предсмертной записки возле мальчика не было, уточняет информагентство «Татар-информ».
11 мая бывший ученик казанской школы № 175 Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на учебное заведение. Погибли девять человек, 23 пострадали. За несколько дней до этого Галявиев создал Telegram-канал, где писал о намерении совершить много убийств и покончить с собой.