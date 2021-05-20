В Казани 17-летний школьник покончил с собой

Фото: Следственный комитет РФ

В Казани покончил с собой 17-летний ученик гимназии № 20. Об этом сообщают телеканал «Татарстан-24» и «Бизнес Online» со ссылкой на источники.

В пресс-службе Следственного управления СК Татарстана сообщили РБК, что следователи проверяют обстоятельства смерти подростка, назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Директор гимназии Рахима Арсланова рассказала телеканалу, что подросток был тихим и замкнутым, никаких конфликтных ситуаций со сверстниками или руководством учебного заведения у него не было.

Тело подростка дома обнаружил его отец, предсмертной записки возле мальчика не было, уточняет информагентство «Татар-информ».