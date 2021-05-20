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Стрельба в школе в Казани ,  
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Мурашко сообщил о тяжелом состоянии двоих детей после стрельбы в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе № 175, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — сказал он.

Мурашко уточнил, что у одного из детей ранение брюшной полости, у другого тяжелое ранение нижних конечностей. По его словам, врачи делают все возможное для спасения детей, в том числе несколько раз в день проводят консилиумы, для того чтобы корректировать тактику лечения.

Всего, по информации министра, на лечении в Казани находятся 18 детей, еще пятеро в федеральных клиниках.

Мурашко сообщил о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
Общество
Михаил Мурашко (в центре) около казанской республиканской детской клинической больницы

Ранее глава Минздрава говорил, что восемь из 18 детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе, получили пулевые ранения, а остальные травмировались осколками стекла или при эвакуации.

Стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился в заведении, вошел через главный вход и открыл огонь по ученикам и преподавателям. По последним данным, погибли девять человек — семеро детей и двое взрослых, а еще 23 человека пострадали.

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Нападавшего задержали. Во время допроса молодой человек заявил, что он «осознал себя богом» и «всех ненавидел». Позже он признал свою вину, суд арестовал его на два месяца.

Казань стрельба в школе Михаил Мурашко Дети
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