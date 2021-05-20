Мурашко сообщил о тяжелом состоянии двоих детей после стрельбы в Казани

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Двое детей, пострадавших при стрельбе в казанской школе № 175, остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Наибольшую тревогу сейчас вызывают два ребенка, состояние их остается тяжелым, проводятся хирургические процедуры», — сказал он.

Мурашко уточнил, что у одного из детей ранение брюшной полости, у другого тяжелое ранение нижних конечностей. По его словам, врачи делают все возможное для спасения детей, в том числе несколько раз в день проводят консилиумы, для того чтобы корректировать тактику лечения.

Всего, по информации министра, на лечении в Казани находятся 18 детей, еще пятеро в федеральных клиниках.