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Пандемия коронавируса ,  
0 

Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса

Фото: Eranga Jayawardena / AP
Фото: Eranga Jayawardena / AP

Шри-Ланка приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа сроком на десять дней для контроля ситуации с COVID-19. Об этом сообщил Международный аэропорт Бандаранайке (BIA) в Twitter.

«Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров на Шри-Ланке с 23:59 часов 21 мая 2021 года (21:29 мск) до 23:59 часов 31 мая 2021 года (21:29) с целью контроля ситуации с COVID-19 в стране», — говорится в сообщении управления.

В сообщении уточнили, что въезд для транзитных пассажиров будет разрешен, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета.

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25 марта Россия приняла решение возобновить авиасообщение с шестью странами, в том числе со Шри-Ланкой. Выдача виз россиянам была приостановлена еще в марте прошлого года.

Остров открылся для посещения туристов 21 января 2021 года после десятимесячного перерыва из-за пандемии. В тот же день возобновили работу два международных аэропорта, закрытые на период пандемии. Министр туризма страны Прасанна Ранатунга тогда сказал, что от туризма в стране зависит доход 3 млн человек.

Ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом власти Шри-Ланки ужесточили условия въезда для прибывающих из-за границы вне зависимости от того, есть у них прививка или нет. Все прибывающие из-за рубежа начиная с 11 мая и до 31 мая должны проходить двухнедельный карантин.

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По данным Центра эпидемиологии Министерства здравоохранения Шри-Ланки, за день было выявлено 3,6 тыс. заражений COVID-19. За весь период пандемии в стране зарегистрировали 151 тыс. случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 122 тыс. человек, а умер 1051.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Шри-Ланка коронавирус закрытие Аэропорты
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