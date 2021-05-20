Шри-Ланка закрыла въезд в страну из-за коронавируса

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Шри-Ланка приостанавливает въезд пассажиров из-за рубежа сроком на десять дней для контроля ситуации с COVID-19. Об этом сообщил Международный аэропорт Бандаранайке (BIA) в Twitter.

«Все международные аэропорты Шри-Ланки не разрешат высадку пассажиров на Шри-Ланке с 23:59 часов 21 мая 2021 года (21:29 мск) до 23:59 часов 31 мая 2021 года (21:29) с целью контроля ситуации с COVID-19 в стране», — говорится в сообщении управления.

В сообщении уточнили, что въезд для транзитных пассажиров будет разрешен, если их рейс вылетает из аэропортов островного государства не позднее чем через 12 часов после прилета.

25 марта Россия приняла решение возобновить авиасообщение с шестью странами, в том числе со Шри-Ланкой. Выдача виз россиянам была приостановлена еще в марте прошлого года.