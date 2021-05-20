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Высылки дипломатов ,  
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Москва пообещала ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва предпримет ответные меры на высылку Северной Македонией российского дипломата. Об этом сообщил МИД России.

«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении ведомства.

Северная Македония объявила о высылке российского дипломата
Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее портал MKD со ссылкой на источники и Bloomberg сообщили о решении Северной Македонии объявить сотрудника российского дипломатического представительства персоной нон грата.

По данным MKD, 14 мая посла России Сергея Баздникина вызвали в македонский МИД и уведомили, что присутствие одного из российских дипломатов объявлено нежелательным. Россиянин должен покинуть республику в ближайшее время.

В посольстве России в Северной Македонии подтвердили РБК высылку из страны российского дипломата. В дипмиссии сообщили, что Москва примет ответные меры.

В апреле российских дипломатов выслали США и Чехия. Вашингтон пошел на такой шаг в рамках очередных санкции против России, а Прага обвинила Москву в причастности ко взрывам на складе с боеприпасами, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Россия эти обвинения отрицает.

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О высылке российских дипломатических сотрудников заявил еще ряд стран Евросоюза, в том числе прибалтийские страны, Румыния, Словакия и Болгария.

В ответ Россия также объявила о высылке из страны дипломатов этих государств. Помимо этого, президент России Владимир Путин ограничил прием сотрудников на работу в диппредставительства недружественных стран. Пока в список недружественных государств вошли только Чехия и США.

МИД России высылка дипломатов Македония
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