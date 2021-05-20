Москва пообещала ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии
Москва предпримет ответные меры на высылку Северной Македонией российского дипломата. Об этом сообщил МИД России.
«Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее портал MKD со ссылкой на источники и Bloomberg сообщили о решении Северной Македонии объявить сотрудника российского дипломатического представительства персоной нон грата.
По данным MKD, 14 мая посла России Сергея Баздникина вызвали в македонский МИД и уведомили, что присутствие одного из российских дипломатов объявлено нежелательным. Россиянин должен покинуть республику в ближайшее время.