Москва пообещала ответные меры на высылку дипломата из Северной Македонии

В посольстве России в Северной Македонии подтвердили РБК высылку из страны российского дипломата. В дипмиссии сообщили, что Москва примет ответные меры.

В апреле российских дипломатов выслали США и Чехия. Вашингтон пошел на такой шаг в рамках очередных санкции против России, а Прага обвинила Москву в причастности ко взрывам на складе с боеприпасами, которые произошли во Врбетице в 2014 году. Россия эти обвинения отрицает.

О высылке российских дипломатических сотрудников заявил еще ряд стран Евросоюза, в том числе прибалтийские страны, Румыния, Словакия и Болгария.

В ответ Россия также объявила о высылке из страны дипломатов этих государств. Помимо этого, президент России Владимир Путин ограничил прием сотрудников на работу в диппредставительства недружественных стран. Пока в список недружественных государств вошли только Чехия и США.