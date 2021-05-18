Посольство России предупредило об ответе на действия Северной Македонии

Здание посольства Российской Федерации в Республике Северная Македония (Фото: macedonia.mid.ru)

Москва примет меры в ответ на высылку российского дипломата из Северной Македонии, сообщили РБК в пресс-службе посольства России в республике.

«На данный момент российская сторона рассматривает меры, которые будут приняты в ответ», — сказали там.

Ранее портал MKD со ссылкой на источники и Bloomberg сообщили о решении Скопье объявить сотрудника российского дипломатического представительства персоной нон грата. По данным MKD, 14 мая посол России Сергей Баздникин был вызван в МИД Северной Македонии, где его уведомили, что присутствие одного из российских дипломатов объявлено нежелательным. Россиянин должен покинуть республику в ближайшее время.

В российском посольстве уточнили РБК, что дипломат должен уехать в течение семи дней.

Связано ли решение Скопье с недавними действиями некоторых европейских стран, объявивших российских дипломатов персонами нон грата, пока неясно, сообщает портал.