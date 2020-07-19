Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Зеленский пытается «юлить», каждый раз «придумывая новые версии извинений», заявил Кадыров. Полтора года назад президент Украины в интервью сообщил, что извинялся за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский «нечестен» не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, война в Донбассе, которой Зеленский обещал положить конец, еще продолжается, отметил глава Чечни.

«Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!» — заключил Кадыров.