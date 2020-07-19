Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Лидеры стран ЕС снова не смогли договориться по бюджету и продлили саммит Политика, 02:32 Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Политика, 01:46 Адвокат сообщил об угрозах в адрес погибшего психиатра Амбарцумян Общество, 01:43 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 01:29 Глава Пентагона указал на задачу укрепления НАТО для сдерживания России Политика, 01:00 МЧС сообщило о подтоплениях 25 дачных домов и 41 участка в Подмосковье Общество, 00:21 «Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и вышел в финал Кубка Англии Спорт, 18 июл, 23:54 ВОЗ зафиксировала максимальный с мая суточный прирост смертей от COVID-19 Общество, 18 июл, 23:50 В Москве за сутки умерли 14 заразившихся COVID-19 Общество, 18 июл, 23:48 WSJ узнала о слежке из США за сотовыми на военных объектах в России Политика, 18 июл, 23:22 Пашинян счел нужным выйти из «круговорота» обвинений с Азербайджаном Политика, 18 июл, 23:16 Один человек погиб при взрыве двух бомб возле мечети в Дамаске Общество, 18 июл, 22:34 ВОЗ сообщила о рекордном числе заразившихся COVID-19 за день Общество, 18 июл, 22:09 Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе Общество, 18 июл, 22:02
Политика ,  
0 

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Зеленский пытается «юлить», каждый раз «придумывая новые версии извинений», заявил Кадыров. Полтора года назад президент Украины в интервью сообщил, что извинялся за видеоролик, в который попали кадры с плачущим главой Чечни
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента Украины Владимира Зеленского подтвердить принесенные ему ранее извинения. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений. Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной», — написал Кадыров.

Он указал, что отвечать Зеленскому придется «не перед главой республики, а перед сыном Ахмата-Хаджи Кадырова».

В своем сообщении Кадыров также заявил, что Зеленский «нечестен» не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Так, война в Донбассе, которой Зеленский обещал положить конец, еще продолжается, отметил глава Чечни.

«Будьте мужчиной, Владимир Александрович, всегда держите свое слово!» — заключил Кадыров.

СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым
Политика

Таким образом Кадыров отреагировал на интервью Зеленского, которое тот дал полтора года назад журналисту Дмитрию Гордону. В нем Зеленский объяснил, что извинялся не за свои действия или шутки, а за видеоролик, использованный студией «Квартал 95», в который попали кадры с плачущим главой Чечни.

По словам Зеленского, он пересмотрел ситуацию, после того как некто позвонил ему и спросил, что он думает об этом видео. «Я сказал, что если мы обидели хоть кого-то из представителей мусульманского мира и на уровне религии — потому что религия болезненная тема, очень тонкая грань — это некрасиво, просто нехорошо», — отметил Зеленский, после чего извинился за своих «ребят» «перед всем мусульманским миром».

Автор: Виктория Полякова
Теги: Рамзан Кадыров, Владимир Зеленский
Материалы по теме
Зеленский объяснил извинения перед Кадыровым
Политика
СМИ узнали детали извинений Зеленского перед Кадыровым
Политика
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter