Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями

По словам Ахмеда Дудаева, блогеров никто не заставляет извиняться, а только звонят и объясняют «древние правила поведения» народа

Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / ТАСС)

Директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев объяснил в интервью изданию «Кавказ. Реалии» механизм получения извинений лично Кадырову и народу республики от блогеров и пародистов.

По его словам, чеченские власти никого не просят извиняться в принудительном порядке, поскольку это запрещено законом. Однако Дудаев отметил, что Россия — многонациональная страна, а у каждой нации есть свои традиции, о существовании которых могут не знать другие. Из-за того что «определенный человек не знает какие-то рамки определенного народа», он может «что-то сказать, что-то сделать», пояснил он.

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа». «Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется», — сказал он.

По данным «Кавказ. Реалии», ранее перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым извинился блогер Саша Тилэкс. Причиной стала пародия, в которой персонаж, похожий на главу республики, заставлял певцов сотрудничать с лейблом рэпера Тимати Black Star. По словам самого блогера, извиниться от него потребовал именно Дудаев. В качестве примера подобных случаев издание также приводит извинения блогера из Великобритании Бенджамина (Bald and Bankrupt), назвавшего жительниц Чечни «цыпочками». Позднее он опубликовал видеообращение, назвав свой поступок недостойным. Кроме того, прощения у главы Чечни попросили двое комментаторов Instagram Chp_Chechenya за то, что «писали всякие гадости».