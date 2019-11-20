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Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
По словам Ахмеда Дудаева, блогеров никто не заставляет извиняться, а только звонят и объясняют «древние правила поведения» народа
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / ТАСС)

Директор государственной телерадиокомпании «Грозный» и помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмед Дудаев объяснил в интервью изданию «Кавказ. Реалии» механизм получения извинений лично Кадырову и народу республики от блогеров и пародистов.

По его словам, чеченские власти никого не просят извиняться в принудительном порядке, поскольку это запрещено законом. Однако Дудаев отметил, что Россия — многонациональная страна, а у каждой нации есть свои традиции, о существовании которых могут не знать другие. Из-за того что «определенный человек не знает какие-то рамки определенного народа», он может «что-то сказать, что-то сделать», пояснил он.

Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа». «Человек понимает, что он задел честь народа, и решает сам, что надо извиниться перед народом. И, когда человек понимает, когда до него доходит, он извиняется», — сказал он.

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Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой

По данным «Кавказ. Реалии», ранее перед главой Чечни Рамзаном Кадыровым извинился блогер Саша Тилэкс. Причиной стала пародия, в которой персонаж, похожий на главу республики, заставлял певцов сотрудничать с лейблом рэпера Тимати Black Star. По словам самого блогера, извиниться от него потребовал именно Дудаев. В качестве примера подобных случаев издание также приводит извинения блогера из Великобритании Бенджамина (Bald and Bankrupt), назвавшего жительниц Чечни «цыпочками». Позднее он опубликовал видеообращение, назвав свой поступок недостойным. Кроме того, прощения у главы Чечни попросили двое комментаторов Instagram Chp_Chechenya за то, что «писали всякие гадости».

«С ними кто-то связался и объяснил, это правда. Связались, объяснили, что так некрасиво, неправильно делать», — пояснил помощник Кадырова. На вопрос, почему в случае оскорблений чести и достоинства власти не обращаются в суд, Дудаев ответил, что «если человек не воспринимает наши объяснения и продолжает, то мы подаем». 

В апреле на тот момент избранный, но еще не вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский извинился за использование студией «Квартал 95» кадров, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы. Сам Зеленский пояснил, что использование видео было оскорбительно для мусульман.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Чеченская Республика, Рамзан Кадыров
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Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой
Политика
Кадыров предложил способы наказания для оскорбляющих честь в интернете
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