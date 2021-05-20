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Политика ,  
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Лавров заявил о готовности Москвы «разгрести завалы» с работой дипмиссий

Россия выразила готовность «разгрести завалы» от предыдущих администраций США, речь идет о работе дипмиссий двух стран. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на переговорах с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике, сообщает ТАСС.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США», — сказал Лавров.

Говоря о первой встрече с американским коллегой, российский министр отметил ее важность для отношений Москвы и Вашингтона.

«Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы будем дальше выстраивать наши отношения», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Джо Байден

По словам главы МИДа России, позиция Москвы очень проста: российская сторона готова обсуждать с Соединенными Штатами все без исключения вопросы, однако обсуждение должно быть честным, «с фактами на столе и, конечно, на взаимоуважительной основе».

Россия ограничила работу посольства США и включила страну в список недружественных стран (кроме Соединенных Штатов туда вошла только Чехия) после того, как Вашингтон ввел новые санкции против Москвы, в том числе объявил о высылке российских дипломатов.

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Лавров и Блинкен встретились в столице Исландии после заседания Арктического cовета. Это первая встреча Блинкена с российским министром в качестве главы Госдепартамента США. Министр иностранных дел и госсекретарь обсудят осложнение отношений между странами, а также международные вопросы, сообщал замглавы МИДа Сергей Рябков.

В апреле американский президент Джо Байден предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории. В Кремле не исключили, что это может быть одно из государств — членов Евросоюза. Ожидается, что лидеры пообщаются в июне и обсудят в том числе отношения между странами.

В Кремле заявляют, что окончательное решение по встрече Путина и Байдена пока не принято, и просят не гадать на кофейной гуще по поводу возможного места саммита. «Как только и если окончательная договоренность будет достигнута, сделаем сообщение», — пообещал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Сразу несколько стран, в том числе Австрия и Чехия, предложили принять президентов России и США.

Сергей Лавров Энтони Блинкен встреча Арктический совет
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