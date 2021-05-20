Лавров заявил о готовности Москвы «разгрести завалы» с работой дипмиссий

Россия выразила готовность «разгрести завалы» от предыдущих администраций США, речь идет о работе дипмиссий двух стран. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на переговорах с американским госсекретарем Энтони Блинкеном в Рейкьявике, сообщает ТАСС.

«Мы будем готовы разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций Соединенных Штатов, в том, что касается функционирования дипмиссий США в России и российской в США», — сказал Лавров.

Говоря о первой встрече с американским коллегой, российский министр отметил ее важность для отношений Москвы и Вашингтона.

«Наверное, наша задача заключается в том, чтобы в развитие телефонных разговоров наших президентов определиться, как мы будем дальше выстраивать наши отношения», — добавил он (цитата по «Интерфаксу»).