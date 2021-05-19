Госдеп назвал дату встречи Блинкена и Лаврова

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского МИДа Сергей Лавров встретятся вечером 19 мая в Рейкьявике, после заседания Арктического Совета. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс, передает Bloomberg.

«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и позволит проверить предположение о том, что мы можем достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал Прайс.

Это будет первая встреча Блинкена с российским министром на этом посту.

Ранее МИД сообщал, что встреча Лаврова с госсекретарем США пройдет 20 мая на полях министерской сессии Арктического Совета. Об этом главы внешнеполитических ведомств договорились 12 мая. На встрече стороны планируют рассмотреть ключевые вопросы двусторонних отношений и международной повестки дня.