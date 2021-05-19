Защитники китов потребовали разобраться в гибели дельфинов в Черном море

Фонд защиты китов обратился к генеральному прокурору России, прокурорам Краснодарского края и Крыма, а также к руководителю Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) с требованием разобраться в случаях гибели черноморских дельфинов, говорится в обращении организации, поступившем в РБК.

«За последние пять лет в черноморских районах Краснодара и Крыма было зафиксировано более 2500 случаев обнаружения тел дельфинов, которые погибли вследствие преступных либо халатных действий людей», — сообщил Фонд защиты китов.

Причина гибели большинства морских млекопитающих — действия местных рыболовецких компаний, которые при ловли используют «запрещенные во всех цивилизованных странах жаберные и траловые сети», считают зоозащитники. Дельфины также гибнут из-за засорения акваторий строительным и производственным мусором, последнее наблюдается на черноморских курортах Краснодарского края — в Сочи, Адлере и др.

Фонд потребовал от властей разобраться с каждым случаем гибели морских животных.