Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 73,68 (-0,02) Инвестиции, 14:02
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 90,1 (+0,19) Инвестиции, 14:02
Кадыров назвал условие отказа от участия в выборах главы Чечни Политика, 23:40 Защитники китов потребовали разобраться в гибели дельфинов в Черном море Общество, 23:26 Суд во Франции отказал кредиторам Березовского в праве на его поместье Общество, 23:08 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за угрозы убийства генпрокурора Политика, 22:42 СМИ узнали о пролежавшем 10 дней у Земана докладе по взрывам во Врбетице Политика, 22:26 Российский истребитель сопроводил B-52 над Балтикой Политика, 22:11 Президент Турции назвал политическим перенос финала ЛЧ из Стамбула Спорт, 22:00 В больнице Екатеринбурга умер подозреваемый в тройном убийстве Общество, 21:50 Суд обязал Bellingcat выплатить ₽340 тыс. бывшему командиру ополчения ДНР Политика, 21:44 Путин обсудил с Алиевым безопасность в Карабахе Общество, 21:31 Российские пловцы стали чемпионами Европы в эстафете Спорт, 21:18 Президент США призвал Израиль «сегодня же» начать деэскалацию Политика, 21:13 Дуров заявил о погружении в Средневековье при использовании iPhone Бизнес, 21:08 Исмаилов обратился к чеченцам и дагестанцам после слов Кадырова о Хабибе Спорт, 21:02
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

Защитники китов потребовали разобраться в гибели дельфинов в Черном море

Фонд защиты китов обратился к генеральному прокурору России, прокурорам Краснодарского края и Крыма, а также к руководителю Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство) с требованием разобраться в случаях гибели черноморских дельфинов, говорится в обращении организации, поступившем в РБК.

«За последние пять лет в черноморских районах Краснодара и Крыма было зафиксировано более 2500 случаев обнаружения тел дельфинов, которые погибли вследствие преступных либо халатных действий людей», — сообщил Фонд защиты китов.

Причина гибели большинства морских млекопитающих — действия местных рыболовецких компаний, которые при ловли используют «запрещенные во всех цивилизованных странах жаберные и траловые сети», считают зоозащитники. Дельфины также гибнут из-за засорения акваторий строительным и производственным мусором, последнее наблюдается на черноморских курортах Краснодарского края — в Сочи, Адлере и др.

Фонд потребовал от властей разобраться с каждым случаем гибели морских животных.

Минприроды объяснило массовую гибель тюленей в Каспийском море
Общество

В сентябре 2020 года массовая гибель морских млекопитающих была зафиксирована в акватории Тихого океана в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа на Камчатке. Тогда в Сети появились фото и видео с выброшенными на берег трупами животных. Сотрудники Кроноцкого заповедника сообщали, что погибли более 90% донных организмов. Кроме того, серфингисты жаловались на ухудшение самочувствия после пребывания в воде. Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 2 ст. 247 и ч. 2 ст. 252 УК (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов и загрязнение морской среды).

В Росприроднадзоре заявляли, что в пробах воды была превышена предельно допустимая концентрация (ПДК) железа, фенола и фосфат-ионов. По данным Генеральной прокуратуры, в воде были обнаружены следы горюче-смазочных материалов. Однако губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявлял, что наличия в воде токсинов, из-за которых могли погибнуть морские животные, выявлено не было. Позже в СК назвали основной версией загрязнения акватории Авачинского залива и гибели животных природные явления, в том числе цветение фитопланктона.

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии
зоозащитники дельфины гибель Краснодарский край Крым
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Козельский полигон на Камчатке внесли в реестр опасных объектов
Общество
Прокуратура Дагестана начала проверку после массовой гибели птиц
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter