Байден в разговоре с Нетаньяху выразил надежду на деэскалацию в Газе

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Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов», — говорится в сообщении.

Байден и Нетаньяху также затронули тему дипломатических усилий по прекращению боевых действий правительств стран региона и Соединенных Штатов. Байден сообщил Нетаньяху, что ожидает значительную деэскалацию конфликта и прекращения огня в регионе.

Президент США и израильский премьер уже не раз созванивались по поводу конфликта между Израилем и Палестиной. 18 мая Байден также заявлял о необходимости прекращения огня и призвал Израиль взаимодействовать с США и Египтом в этой сфере. 12 мая он выразил надежду на то, что конфликт разрешится как можно скорее. «Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже», — говорил президент.



Байден также вел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых он заявил о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной дипломатическим путем. Американский лидер подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля, и напомнил о недавнем решении США возобновить оказание гуманитарной и экономической помощи палестинскому народу.

