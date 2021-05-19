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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден в разговоре с Нетаньяху выразил надежду на деэскалацию в Газе

Фото: Yasser Qudih / XinHua / Global Look Press
Фото: Yasser Qudih / XinHua / Global Look Press

Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора обсудили конфликт в секторе Газа. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Два лидера подробно обсудили события в Газе, прогресс Израиля в снижении потенциала ХАМАС и других террористических элементов», — говорится в сообщении.

Байден и Нетаньяху также затронули тему дипломатических усилий по прекращению боевых действий правительств стран региона и Соединенных Штатов. Байден сообщил Нетаньяху, что ожидает значительную деэскалацию конфликта и прекращения огня в регионе.

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Фото:Fatima Shbair / Getty Images

Президент США и израильский премьер уже не раз созванивались по поводу конфликта между Израилем и Палестиной. 18 мая Байден также заявлял о необходимости прекращения огня и призвал Израиль взаимодействовать с США и Египтом в этой сфере. 12 мая он выразил надежду на то, что конфликт разрешится как можно скорее. «Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло раньше, а не позже», — говорил президент.

Байден также вел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, в ходе которых он заявил о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной дипломатическим путем. Американский лидер подчеркнул, что ХАМАС должен прекратить ракетные обстрелы Израиля, и напомнил о недавнем решении США возобновить оказание гуманитарной и экономической помощи палестинскому народу.

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Сотрудник ливанской полиции&nbsp;недалеко от границы с Израилем, на юге Ливана

Крупнейшее с 2014 года обострение палестино-израильского конфликта началось в начале мая из-за протестов в Восточном Иерусалиме по поводу выселения нескольких арабских семей. Тогда в городе начали происходить столкновения палестинского населения и полицией Израиля, которая применяла спецсредства.

10 мая бойцы ХАМАС начали массированный обстрел территории Израиля с территории сектора Газа, ракеты были направлены в том числе в сторону Тель-Авива и аэропорта Бен-Гурион.

Армия обороны Израиля в ответ наносила точечные удары по инфраструктуре ХАМАС, а также сообщала о подготовке наземной операции в секторе Газа.

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В секторе Газа сообщили, что с начала обострения конфликта погибли свыше 200 палестинцев, а более 5 тыс. пострадали. Израильская сторона заявляла о десяти погибших и около 50 тяжелораненых людях.
 

Израиль палестино-израильский конфликт Биньямин Нетаньяху Джо Байден
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