Израиль сообщил о попытке ракетного удара с территории Ливана

Военные зафиксировали шесть неудавшихся запусков ракет из Ливана. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было выявлено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

В ответ артиллерия израильские военные поразили источники огня. Ранее в ведомстве сообщали, что сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Мисгав-Ам на севере страны.

Накануне Израиль заявлял об удар по главному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, военные нанесли удары по шести подземным и десяти наземным пусковым установкам.