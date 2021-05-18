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Палестино-израильский конфликт ,  
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Израиль сообщил о попытке ракетного удара с территории Ливана

Военные зафиксировали шесть неудавшихся запусков ракет из Ливана. Об этом сообщил портал Walla со ссылкой на пресс-службу армии Израиля.

«После срабатывания сирен, которые прозвучали в кибуце Мисгав-Ам, было выявлено шесть неудачных попыток запуска ракет из Ливана, которые не перелетели на территорию Израиля», — говорится в сообщении.

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Фото:Global Look Press

В ответ артиллерия израильские военные поразили источники огня. Ранее в ведомстве сообщали, что сирены воздушной тревоги сработали в кибуце Мисгав-Ам на севере страны.

Накануне Израиль заявлял об удар по главному штабу службы внутренней безопасности движения ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, военные нанесли удары по шести подземным и десяти наземным пусковым установкам.

Палестино-израильский конфликт обострился в начале мая на фоне протестов в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Там из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабами и израильской полицией. Позже в конфликт вмешалась радикальная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, стороны начали обстреливать друг друга.

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В ночь на 17 мая Израиль сообщил, что за последнюю неделю страна ежедневно подвергалась наибольшему числу ракетных обстрелов за всю свою историю. ЦАХАЛ утверждал, что по Израилю было выпущено более 3 тыс. ракет. С израильской стороны погибли десять человек, с палестинской — более 200.

Израиль ХАМАС Ливан военные действия
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