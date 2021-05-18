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Палестино-израильский конфликт ,  
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Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил за прекращение огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнерами в этом направлении», — говорится в сообщении.

Байден заявил о надежде на решение конфликта после разговора с Нетаньяху
Политика
Джо Байден

Кроме того, Байден повторил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак, а также поприветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. «Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц», — добавили в Белом доме.

Ранее Байден уже обсуждал с Нетаньяху возобновление палестино-израильского конфликта. Тогда он выразил надежду на то, что конфликт удасться решить. «Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло «раньше», а не «позже», — говорил Байден.

Позднее Байден провел переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом. В ходе переговоров он заявил Аббасу о приверженности США урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной дипломатическим путем. Байден подчеркнул, что ХАМАС «должен прекратить ракетные обстрелы Израиля».

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Помимо этого, американский президент напомнил о недавнем решении США возобновить оказание помощи палестинскому народу, в том числе экономическую и гуманитарную помощь в интересах палестинцев на Западном берегу и в секторе Газа.

Конфликт обострился в начале мая на фоне протестов в Восточном Иерусалиме, в том числе у мечети Аль-Акса на Храмовой горе. Там из-за выселения арабских семей начались столкновения между арабами и израильской полицией. Затем в конфликт вмешалась радикальная группировка ХАМАС, после чего стороны начали обстреливать друг друга. Обе стороны сообщали погибших среди мирного населения.

Израиль США палестино-израильский конфликт Джо Байден
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