Байден обсудил с Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выступил за прекращение огня между Израилем и Палестиной. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Президент выразил поддержку прекращению огня и обсудил взаимодействие США с Египтом и другими партнерами в этом направлении», — говорится в сообщении.

Кроме того, Байден повторил твердую поддержку права Израиля на самозащиту против неизбирательных ракетных атак, а также поприветствовал усилия по борьбе с насилием между общинами и умиротворению Иерусалима. «Он призвал Израиль предпринять все усилия, чтобы обеспечить защиту невинных гражданских лиц», — добавили в Белом доме.

Ранее Байден уже обсуждал с Нетаньяху возобновление палестино-израильского конфликта. Тогда он выразил надежду на то, что конфликт удасться решить. «Я надеюсь, что это закончится, причем лучше, чтобы это произошло «раньше», а не «позже», — говорил Байден.