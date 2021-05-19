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В команде Manizha объяснили выбор женщин для участия в выступлении

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Manizha сама выбирала известных женщин для участия в своем выступлении в полуфинале конкурса «Евровидение-2021», ее целью было показать, что Россия — многонациональная страна, в которой живут очень разные люди. Об этом заявила РБК директор певицы Майя Серикова.

Во время выступления на большом экране позади Manizha появился коллаж из видео с разными женщинами, которые подпевали исполнительнице. Cреди них руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, редактор издания DOXA Алла Гутникова, певица Татьяна Буланова, спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.

«Основная задача и желание — показать, что в России много женщин, они все разные в многонациональной огромной стране. Конечно, всех женщин в России невозможно было бы вместить при желании, поэтому отбирала Manizha сама», — рассказала Серикова.

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По ее словам, участников номера выбирали так, чтобы можно было показать женщин, разных «и внешне, и по настроению, и по ощущениям».

«Manizha приложила немало сил. Номер не жил без нее. Все, что происходило на сцене, в каждой секунде номера, во всем было ее непосредственное участие», — добавила Серикова.

Певица Татьяна Буланова, появившаяся в этом видео, рассказала РБК, что хотела поддержать Manizha на фоне нападок на исполнительницу.

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«Мне она нравится, она очень талантливый человек, музыкант настоящий, она не равнодушна, не пускает на самотек все, подходит вдумчиво ко всему. И когда мне позвонили и спросили, могла бы я вот так ее поддержать, я ответила, что, конечно, могла бы без вопросов», — сказала Буланова.

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Manizha (в центре)

Manizha — 29-летняя российская певица таджикского происхождения. Свою известность она получила благодаря авторским музыкальным видео и каверам, которые она публиковала в Instagram. В качестве представителя России на «Евровидении» ее выбрали 39,7% зрителей во время всенародного голосования «Первого канала». На музыкальном конкурсе певица выступает с песней Russian Woman («Русская женщина»). Накануне Manizha вышла в финал «Евровидения-2021». Он состоится в субботу, 22 мая.

В России Manizha подверглась критике со стороны отдельных политиков и организаций. Так, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала песню Russian Woman «бессмысленной». «В регионах удивлению предела нет. Присутствуют недовольство и непонимание, что за такой троллизм в отношении российских женщин», — заявила сенатор.

Автономная некоммерческая организация «Ветеранские вести» обратилась к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием «пресечь попытку дискредитации образа русской женщины» в песне.

Евровидение Manizha Конкурс новости
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