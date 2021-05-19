В команде Manizha объяснили выбор женщин для участия в выступлении

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Manizha сама выбирала известных женщин для участия в своем выступлении в полуфинале конкурса «Евровидение-2021», ее целью было показать, что Россия — многонациональная страна, в которой живут очень разные люди. Об этом заявила РБК директор певицы Майя Серикова.

Во время выступления на большом экране позади Manizha появился коллаж из видео с разными женщинами, которые подпевали исполнительнице. Cреди них руководитель Центра паллиативной помощи и учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, редактор издания DOXA Алла Гутникова, певица Татьяна Буланова, спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.

«Основная задача и желание — показать, что в России много женщин, они все разные в многонациональной огромной стране. Конечно, всех женщин в России невозможно было бы вместить при желании, поэтому отбирала Manizha сама», — рассказала Серикова.

По ее словам, участников номера выбирали так, чтобы можно было показать женщин, разных «и внешне, и по настроению, и по ощущениям».