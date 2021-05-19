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Бывшие участники «Евровидения» оценили выступление Manizha

Manizha (в центре)
Manizha (в центре) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

У певицы Manizha (Манижа Сангин), прошедшей в финал «Евровидения-2021», есть шанс победить на конкурсе. Об этом заявил РБК российский певец и композитор, участник «Евровидения-2010» Петр Налич.

«Я считаю, что Манижа очень талантливая певица и человек с прекрасным художественным вкусом. Поэтому шансы у нее прекрасные, а даже если не победит, то все равно она уже победила», — сказал Налич.

В свою очередь бывший участник группы «Премьер-министр» (участники «Евровидения-2002») Жан Милимеров в разговоре с РБК отметил, что был на 100% уверен в успехе Manizha в полуфинале конкурса.

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Manizha (в центре)

«Я считаю, что шансы очень большие у Manizha, потому что в ее номере все полностью совпадает: от песни, аранжировки, идеи, пения до того, как она себя ведет на сцене и подает эту песню. Мозаика сложена со всех сторон, в песне есть все — и актуальность, и тренд, и поведение», — сказал он.

О том, что выступление Manizha было «совершенно в тренде» также заявила представлявшая Россию на «Евровидении» 1994 года певица Мария Кац. В то же время она отметила, что в полуфинале были и другие сильные исполнители.

«Сильный полуфинал, но Manizha хорошо выступила. А что будет в финале — покажет время, сейчас очень много темных лошадок», — сказала РБК Кац.

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По мнению участницы конкурса 2004 года Юлии Савичевой, единственным конкурентом Manizha в первом полуфинале была представительница Мальты Дестини Чукуньере «с похожей харизмой и посылом в песне».

«Но было видно, что она (Чукуньере. — РБК) не справилась с волнением, так как большая ответственностью перед страной, поэтому было много помарок. <...> Что касается Manizha, то тут все идеально, даже не к чему придраться», — сказала РБК Савичева.

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на «Евровидении», назвал выступление Manizha достойным, ярким и самобытным.

«Я вчера видел это из арены, наблюдал, как реагирует аудитория. Все очень круто, все здорово, ярко. Я поздравляю Манижу. Это абсолютно заслуженная уже маленькая победа — выход в финал», — сказал Лазарев в Instagram.

Накануне Manizha выступила в полуфинале «Евровидения» и вышла в финал конкурса, который состоится в субботу, 22 мая.

Ролик с записью выступления Manizha на первом полуфинале к утру 19 мая стал самым популярным на YouTube-канале конкурса. К 11:20 мск его посмотрели свыше 1,2 млн человек. Также популярными оказались видео украинской группы Go_A (852 тыс. просмотров) и выступление певицы с Кипра Элены Цагрину (605 тыс.).

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