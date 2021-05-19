Бывшие участники «Евровидения» оценили выступление Manizha

Manizha (в центре) (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

У певицы Manizha (Манижа Сангин), прошедшей в финал «Евровидения-2021», есть шанс победить на конкурсе. Об этом заявил РБК российский певец и композитор, участник «Евровидения-2010» Петр Налич.

«Я считаю, что Манижа очень талантливая певица и человек с прекрасным художественным вкусом. Поэтому шансы у нее прекрасные, а даже если не победит, то все равно она уже победила», — сказал Налич.

В свою очередь бывший участник группы «Премьер-министр» (участники «Евровидения-2002») Жан Милимеров в разговоре с РБК отметил, что был на 100% уверен в успехе Manizha в полуфинале конкурса.

«Я считаю, что шансы очень большие у Manizha, потому что в ее номере все полностью совпадает: от песни, аранжировки, идеи, пения до того, как она себя ведет на сцене и подает эту песню. Мозаика сложена со всех сторон, в песне есть все — и актуальность, и тренд, и поведение», — сказал он.