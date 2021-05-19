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Общество ,  
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Казанскую гимназию эвакуировали после угрозы взрывом от ученика

Фото: region_kazan116 / VK
Фото: region_kazan116 / VK

Около 300 учеников и 40 сотрудников эвакуировали в среду из гимназии № 40 на улице Братьев Касимовых в Казани. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани в Telegram.

По данным мэрии города, на урок в гимназию пришел ученик с электронной сигаретой и игнорировал замечания учителя. «После того как учитель забрала электронную сигарету, стал озвучивать угрозы взрыва, вел себя нестабильно», — говорится в сообщении.

По данным Life, 12-летний шестиклассник заявил, что «хочет убить одноклассника так же, как Ильназ». Издание сообщило, что школьник стоит на учете в психоневрологическом диспансере, его родители погибли в ДТП, а сам он живет с сестрой-опекуном.

В пресс-службе мэрии отметили, что в ходе проверки в школе не обнаружили опасных предметов и занятия возобновили. Также в мэрии добавили, что со школьником работают психологи.

В МВД Татарстана не стали комментировать РБК этот случай и предложили обратиться в региональное управление ФСБ. В пресс-службе УФСБ по Татарстану сказали РБК, что не владеют информацией.

Следствие по делу казанского стрелка пошло по двум направлениям
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Фото:Маргарита Алёхина / РБК

11 мая бывший ученик казанской школы № 175 Ильназ Галявиев совершил вооруженное нападение на учебное заведение. Погибли девять человек, 23 пострадали. По словам президента Татарстана Рустама Минниханова, у Галявиева было официально зарегистрированное на него оружие. Галявиева задержали и арестовали на два месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц).

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Казань гимназия эвакуация новости
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