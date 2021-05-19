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Протесты в Белоруссии ,  
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Осужденная за статью о смерти активиста журналистка Tut.by вышла на волю

Катерина Борисевич
Катерина Борисевич (Фото: Белорусская ассоциация журналистов)

Сотрудница портала Tut.by Катерина Борисевич, осужденная на шесть месяцев лишения свободы по делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу из колонии в Гомеле. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Сегодня из гомельской колонии № 4 вышла на волю журналистка Tut.by Катерина Борисевич. Она была осуждена по делу о «ноль промилле», — говорится в сообщении.

Дело против Борисевич возбудили после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Tut.by тогда сообщил, что вечером Бондаренко вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать повешенные протестующими против результатов президентских выборов красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой, а позже умер в больнице.

Следственный комитет Белоруссии настаивал, что на момент происшествия Бондаренко был пьян. В материале Борисевич утверждалось, что активист был трезв. Журналистка при подготовке материала основывалась на словах врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина.

Врача в Минске приговорили к двум годам по делу о смерти оппозиционера
Политика
Артем Сорокин

На основании этого суд в Минске заключил, что Сорокин виновен в умышленном разглашении «без профессиональной и служебной необходимости» врачебной тайны, которое повлекло «тяжкие последствия». По версии следствия, то, что Сорокин сообщил журналистке о состоянии Бондаренко, повысило напряженность в обществе и создало атмосферу недоверия к госорганам.

Суд 2 марта приговорил Сорокина к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Если он не совершит правонарушений, через год наказание будет снято. Также Сорокин должен был выплатить штраф в размере 1450 белорусских рублей (около 40 тыс. российских).

Саму Борисевич также осудили по ч. 3 ст. 178 УК Белоруссии (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия). Второго марта ее приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,9 тыс. белорусских рублей (около 82,4 тыс. российских) и зачли время содержания в СИЗО с момента задержания.

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В апреле в Минском городском суде были рассмотрены апелляционные жалобы по делу Борисевич. Суд оставил в силе приговор, в соответствии с которым журналистка должна была выйти на свободу 19 мая.

Массовые протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа 2020 года. По данным ЦИК, победу одержал действующий президент республики Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Протестующие не признают эти результаты и требуют отставки Лукашенко.

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