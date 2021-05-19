Осужденная за статью о смерти активиста журналистка Tut.by вышла на волю

Катерина Борисевич (Фото: Белорусская ассоциация журналистов)

Сотрудница портала Tut.by Катерина Борисевич, осужденная на шесть месяцев лишения свободы по делу о разглашении врачебной тайны, вышла на свободу из колонии в Гомеле. Об этом сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).

«Сегодня из гомельской колонии № 4 вышла на волю журналистка Tut.by Катерина Борисевич. Она была осуждена по делу о «ноль промилле», — говорится в сообщении.

Дело против Борисевич возбудили после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко 12 ноября 2020 года. Tut.by тогда сообщил, что вечером Бондаренко вышел во двор своего дома, когда неизвестные в масках приехали снимать повешенные протестующими против результатов президентских выборов красно-белые ленточки с забора. Началась потасовка. Бондаренко оттолкнули, он ударился головой, а позже умер в больнице.

Следственный комитет Белоруссии настаивал, что на момент происшествия Бондаренко был пьян. В материале Борисевич утверждалось, что активист был трезв. Журналистка при подготовке материала основывалась на словах врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина.