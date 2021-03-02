Врача в Минске приговорили к двум годам по делу о смерти оппозиционера
Суд Московского района Минска вынес приговор врачу Городской больницы скорой медицинской помощи Артему Сорокину по делу о разглашении врачебной тайны после смерти оппозиционного активиста Романа Бондаренко. Об этом сообщил портал Tut.by.
Суд признал медика виновным «в умышленном разглашении медицинским работником без профессиональной и служебной необходимости сведений о наличии заболевания, диагнозе и результатах медицинского освидетельствования пациента и разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия».
Судья Светлана Бондаренко приговорила Сорокина к двум годам лишения свободы с отсрочкой на год. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Как поясняет портал, через год, если он не совершит никаких правонарушений, наказание будет снято. Также Сорокин должен выплатить штраф в размере 1450 белорусских рублей (около 40 тыс. российских рублей).
По делу о разглашении врачебной тайны также осудили журналистку портала Tut.by Екатерину Борисевич. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы и штрафу 2,9 тыс. белорусских рублей (около 82,4 тыс. российских рублей).