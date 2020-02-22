В комплексе «Око» «Москва-Сити» объяснили «обрушение» части фасада

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В пресс-службе «Око сервис» — управляющей компании комплекса «Око» в «Москва-Сити» назвали не соответствующей действительности информацию о том, что в одном из апартаментов произошло обрушение части наружного стекла.

В комментарии РБК там сообщили, что инцидент произошел во время плановых работ по замене на 46-м (техническом) этаже здания спандреля — глухого декоративного фасадного элемента. «По причинам, которые сейчас устанавливаются, небольшая часть элемента под замену отделилась», — сообщили в «Око сервис».

Там также указали, что работающие на объекте альпинисты ведут работы по замене упавшего вниз элемента. «Данные работы не угрожают жизни и безопасности людей», — добавили в компании.

Об обрушении в башне «Око» стало известно в ночь на 22 февраля. Изначально предполагалось, что вниз упало наружное стекло в районе 30-го этажа здания.

Комплекс «Око» состоит из двух небоскребов: 49-этажной Северной башни (высотой 245 м) и 85-этажной Южной (354 м). В зданиях располагаются как жилые, так и офисные помещения.