The Sun сообщило о смерти нового корги Елизаветы II

Елизавета II (Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Подаренный британской королеве Елизавете II во время болезни мужа, принца Филиппа, щенок корги Фергус умер, не дожив до полугода, сообщило британское издание The Sun со ссылкой на источник в Виндзорском замке.

По данным издания, щенку было около пяти месяцев, он умер на выходных — спустя чуть больше месяца после смерти принца Филиппа.

Источник The Sun отметил, что «королева абсолютно опустошена».

Королеве подарил двух щенков ее сын принц Эндрю, чтобы поднять ей настроение в тяжелый период.