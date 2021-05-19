Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 мая
USD ЦБ: 73,7 (-0,15) Инвестиции, 18 мая, 12:38
Курс евро на 19 мая
EUR ЦБ: 89,91 (+0,25) Инвестиции, 18 мая, 12:38
Выкупную цену при расселении аварийного жилья предложили сделать рыночной Недвижимость, 11:39 The Sun сообщило о смерти нового корги Елизаветы II Общество, 11:37 ВТБ раскрыл итоги продажи 9% своих акций банком «Траст» Инвестиции, 11:37 Гараж, Третьяковка и Эрмитаж: как работает скорая помощь для музеев РБК и Фонд Потанина, 11:36 Технологичное падение: покупать акции Big Tech или избавляться от них Pro, 11:25 Синоптик пообещала москвичам похолодание в конце мая и начале июня Общество, 11:17 Врач сборной предупредил о новом допинговом скандале с участием россиян Спорт, 11:14 СМИ сообщили о риске дефицита мороженого из-за маркировки Бизнес, 11:12 Видео выступления Manizha на «Евровидении» набрало 1 млн просмотров Общество, 11:10 МОК допустил отправку на Олимпиаду в Токио дополнительного медперсонала Спорт, 11:08 Число заражений COVID-19 в России опустилось ниже 8 тыс. за сутки Общество, 11:07 Зафиксирован рекордный с марта 2020 года приток биткоина на криптобиржи Крипто, 11:01 На Чукотке против участкового завели дело за удержание людей в клетке Общество, 11:01 Станет ли облачный гейминг революцией в игровой индустрии Индустрия 4.0, 11:00
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Общество ,  
0 

The Sun сообщило о смерти нового корги Елизаветы II

Елизавета II
Елизавета II (Фото: I-Images / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Подаренный британской королеве Елизавете II во время болезни мужа, принца Филиппа, щенок корги Фергус умер, не дожив до полугода, сообщило британское издание The Sun со ссылкой на источник в Виндзорском замке.

По данным издания, щенку было около пяти месяцев, он умер на выходных — спустя чуть больше месяца после смерти принца Филиппа.

Источник The Sun отметил, что «королева абсолютно опустошена».

Королеве подарил двух щенков ее сын принц Эндрю, чтобы поднять ей настроение в тяжелый период.

The Sun сообщила о двух новых корги Елизаветы II
Политика
Королева Великобритании Елизавета II

5 марта 2021 года The Sun сообщало, что Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Собак привезли, когда королева осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа. 

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли. 

Всего у Елизаветы II было более 30 собак этой пастушьей породы. Ее последний питомец принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие.

Читайте на РБК Pro
Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз После Уоррена Баффетта: что ждет холдинг стоимостью $630 млрд Почему Россия может оказаться выгодоприобретателем Суэцкой аварии

Как в Британии прошли похороны принца Филиппа. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет, не дожив двух месяцев до своего столетнего юбилея. Незадолго до смерти он перенес несколько операций, в том числе на сердце. Похороны принца Филиппа состоялись 17 апреля. На церемонии из-за коронавирусных ограничений присутствовало около 30 человек. Королева Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей через четыре дня после похорон.

Елизавета II корги принц Филипп
Подключи подписку МТС Premium и получи 30 дней на РБК Pro бесплатно
Более 50 млн. треков в МТС Music Онлайн-кинотеатр KION Безлимитный мобильный интернет РБК Pro в подарок*
РБК Pro* МТС Music Безлимитный мобильный интернет Онлайн-кинотеатр KION
Подключить за 199 р/мес
*Акция проводится с 11.05.2021 по 27.05.2021 Подробные условия акции на  https://premium.mts.ru/
Материалы по теме
Елизавета II в день рождения поблагодарила за поддержку после смерти мужа
Политика
Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей
Общество
Каким был муж королевы Елизаветы II принц Филипп. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter