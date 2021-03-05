The Sun сообщила о двух новых корги Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II (Фото: Annie Leibovitz / FA Bobo / PIXSELL / PA Images)

Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что собак привезли, когда 94-летняя королева осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа, который накануне перенес кардиологическую операцию. «Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице», — рассказал собеседник издания.

При этом не сообщается, кто именно преподнес королеве такой подарок. Пол и клички животных также остаются в секрете.

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли. Как сообщают СМИ, королева была «убита горем».