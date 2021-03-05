Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 74,43 (+0,64) Инвестиции, 14:01
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 88,93 (-0,01) Инвестиции, 14:01
Биотопливо из сахарной свеклы: как заработать на циклической экономике Зеленая экономика, 15:20  Японская система 5C и 7 видов расточительности: разбор на примере склада Pro, 15:19 Лукашенко опроверг наличие в Белоруссии диктатуры на примере велосипедов Политика, 15:18 Финский лыжник принял извинения Дмитрия Губерниева Спорт, 15:16 Российские гособлигации подешевели на опасениях новых санкций Инвестиции, 15:16 The Sun сообщила о двух новых корги Елизаветы II Политика, 15:07 Совет директоров не продлил контракт президента МТС Технологии и медиа, 15:02 Папа римский прибыл с апостольским визитом в Ирак. Видео Политика, 14:58 Суд заморозил стройку комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный Общество, 14:51 От пожара до метеорита: как застраховать дом и сколько это стоит Недвижимость, 14:47 Главный приз Берлинале получил «Неудачный секс, или Сумасшедшее порно» Общество, 14:46 Капитал Jay-Z вырос до $1,4 млрд за счет сделок с LVMH и Джеком Дорси Стиль, 14:43 Бастрыкин словами «сколько можно терпеть» отреагировал на санкции ЕС Политика, 14:41 Робопес пришел на свалку с частями взорвавшегося корабля SpaceX. Видео Технологии и медиа, 14:41
Политика ,  
0 

The Sun сообщила о двух новых корги Елизаветы II

Королева Великобритании Елизавета II
Королева Великобритании Елизавета II (Фото: Annie Leibovitz / FA Bobo / PIXSELL / PA Images)
Королеве Великобритании Елизавете II подарили двух новых щенков породы корги. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на осведомленный источник.

Издание пишет, что собак привезли, когда 94-летняя королева осталась одна в замке из-за болезни своего мужа герцога Эдинбургского Филиппа, который накануне перенес кардиологическую операцию. «Они пробыли в замке всего пару недель, но, как говорят, они очаровательны. Оба приносят в замок много шума и энергии, пока Филипп находится в больнице», — рассказал собеседник издания.

При этом не сообщается, кто именно преподнес королеве такой подарок. Пол и клички животных также остаются в секрете.

Первые морды: домашние животные лидеров государств
Фотогалерея 

Последний корги Елизаветы II по кличке Уиллоу умер в Виндзорском замке в 2018 году в возрасте 14 лет. Пес страдал онкологическим заболеванием и королева приняла решение усыпить питомца, чтобы он не мучился от боли. Как сообщают СМИ, королева была «убита горем».

Всего у Елизаветы II было более 30 собак этой пастушьей породы. Ее последний питомец принадлежал к 14-му поколению корги, ведущему род от собаки по кличке Сьюзан, которую королева получила от родителей в качестве подарка на 18-летие.

Елизавета II корги Великобритания
Материалы по теме
Супруг Елизаветы II перенес операцию
Общество
Елизавета II пошутила по поводу открытого в ее честь памятника. Видео
Политика
Елизавета II попросила британцев привиться от коронавируса
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter