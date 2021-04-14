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Общество ,  
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Елизавета II вернулась к исполнению королевских обязанностей

Королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей спустя четыре дня после смерти супруга герцога Эдинбургского Филипа. Об этом сообщают Press Association и телеканал Би-би-си.

По данным телеканала, 13 апреля Елизавета II участвовала официальном мероприятии по случаю ухода Уильяма Пила с поста лорда-камергера при королевском дворе. Press Association указывает, что возращение Елизаветы II к исполнению своих обязанностей свидетельствует о ее «глубоком чувстве долга» перед страной.

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Пил покинул высшую придворную должность 1 апреля, проработав на этом посту более 14 лет. В должности лорда-камергера его сменил бывший глава службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркер. После вступления в должность Паркер, в силу своей должности, должен приступить к организация похорон герцога Эдинбургского Филипа, пишет Би-би-си.

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Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет в Виндзорском замке. Ранее в Букингемском дворце сообщили, что похороны супруга королевы Великобритании состоятся 17 апреля. Церемония пройдет в Виндзоре, где находится летняя резиденция монархов. В Великобритании
был объявлен восьмидневный национальный траур.

принц Филипп Великобритания королева Елизавета II
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