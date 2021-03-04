Супруг Елизаветы II перенес операцию

Обстановка у лондонской больницы святого Варфоломея, где находится на лечении герцог Эдинбургский Филипп (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, успешно перенес кардиологическую операцию, сообщили в Букингемском дворце, передает Би-би-си.

99-летний принц Филипп останется в больнице на несколько дней для восстановления сил после операции. Он провел в больнице 16 ночей. Операция была связана с ранее перенесенным сердечным заболеванием.

В середине февраля супруга Елизаветы II госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне по рекомендации его лечащего врача. В Букингемском дворце позже заявили, что герцог почувствовал себя плохо.

Позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где он он должен был продолжить лечение от инфекции и обследовать сердце. Во дворце говорили, что принц Филипп останется в больнице по меньшей мере до конца текущей недели.