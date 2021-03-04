Супруг Елизаветы II перенес операцию

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияФеномен черного
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
«Детский мир» обошел «AliExpress Россия» по выручке от интернет-продаж Бизнес, 15:03 Путин заявил об угрозе разрушения общества из-за интернета Политика, 14:56 Культурные события марта: куда пойти в Москве Стиль, 14:51 В Минздраве допустили рост детской смертности на фоне пандемии Общество, 14:51 В группе Тутберидзе прокомментировали сообщение о возвращении Косторной Спорт, 14:50 Опасные дачи: 7 мошеннических схем при покупке загородного жилья Недвижимость, 14:33 Какие снимки прислал китайский зонд с Марса. Видео Технологии и медиа, 14:33 Власти Сингапура запретят машины на ДВС к 2025 году Авто, 14:30 Путин сообщил об оставшихся после спада пандемии опасных вызовах Общество, 14:29 Десять крупнейших целевых капиталов России для развития культуры РБК и Фонд Потанина, 14:26 Каких навыков отчаянно не хватает руководителям российских предприятий Pro, 14:24 Плющенко рассказал о причинах неудачного сезона Косторной Спорт, 14:19 Супруг Елизаветы II перенес операцию Общество, 14:19 В приложении WhatsApp для компьютеров появилась функция звонков Технологии и медиа, 14:15
Общество ,  
0 

Супруг Елизаветы II перенес операцию

Обстановка у лондонской больницы святого Варфоломея, где находится на лечении герцог Эдинбургский Филипп
Обстановка у лондонской больницы святого Варфоломея, где находится на лечении герцог Эдинбургский Филипп (Фото: Peter Cziborra / Reuters)

Герцог Эдинбургский Филипп, супруг королевы Великобритании Елизаветы II, успешно перенес кардиологическую операцию, сообщили в Букингемском дворце, передает Би-би-си.

99-летний принц Филипп останется в больнице на несколько дней для восстановления сил после операции. Он провел в больнице 16 ночей. Операция была связана с ранее перенесенным сердечным заболеванием.

Супруга королевы Елизаветы II перевели в другую больницу
Общество
Персонал больницы рядом с машиной скорой помощи у госпиталя короля Эдуарда VII

В середине февраля супруга Елизаветы II госпитализировали в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне по рекомендации его лечащего врача. В Букингемском дворце позже заявили, что герцог почувствовал себя плохо.

Позже его перевели в больницу Святого Варфоломея, где он он должен был продолжить лечение от инфекции и обследовать сердце. Во дворце говорили, что принц Филипп останется в больнице по меньшей мере до конца текущей недели.

В начале января британская королева и ее супруг сделали прививку против коронавируса.

Елизавета II принц Филипп операция
Материалы по теме
Принц Чарльз заразился коронавирусом
Общество
Супруга королевы Елизаветы II госпитализировали
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter