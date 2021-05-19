На Чукотке против участкового завели дело за удержание людей в клетке

Фото: СК

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России «Провиденское» на Чукотке подозревается в незаконном удержании людей в самодельной металлической клетке. Об этом сообщается на сайте окружного следственного управления СК.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года он незаконно поместил в клетку 21-летнюю девушку, в отношении которой также применил насилие, нанеся потерпевшей телесные травмы и нарушив ее права. Конструкция находилась в коридоре сельского пункта полиции.

«В течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных основный <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека», — говорится в сообщении.

Против участкового завели дело по ст. 286 ч. 3 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.