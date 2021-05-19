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На Чукотке против участкового завели дело за удержание людей в клетке

Фото: СК
Фото: СК

Участковый уполномоченный полиции отдела МВД России «Провиденское» на Чукотке подозревается в незаконном удержании людей в самодельной металлической клетке. Об этом сообщается на сайте окружного следственного управления СК.

По информации ведомства, в сентябре 2020 года он незаконно поместил в клетку 21-летнюю девушку, в отношении которой также применил насилие, нанеся потерпевшей телесные травмы и нарушив ее права. Конструкция находилась в коридоре сельского пункта полиции.

«В течение 2020 года этот же сотрудник полиции, не имея законных основный <...> незаконно помещал в вышеуказанную металлическую клетку в участковом пункте полиции 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека», — говорится в сообщении.

Против участкового завели дело по ст. 286 ч. 3 УК России (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий), максимальное наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В Приморье за превышение полномочий задержали трех полицейских
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В апреле сотрудников Находкинского линейного отдела МВД Приморья заподозрили в превышении полномочий с применением насилия. Так, по версии следствия, полицейские заставили задержанного мужчину давать ложные показания, чтобы улучшить показатели отдела.

9 апреля в Новосибирской области против сотрудника полиции завели дело за допрос с применением электрошокера. «Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство», — говорилось в сообщении СК.

СК Чукотка полицейский клетка превышение полномочий
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