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В Приморье полицейских заподозрили в принуждении к ложным показаниям

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Приморском крае завели дело против полицейских, которые в 2016 году незаконно задержали мужчину и заставили его дать ложные показания о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Сотрудников Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — заявили в СК.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

По версии следствия, полицейские хотели улучшить показатели отдела, для чего сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности.

Полицейских задержали, решается вопрос об их аресте.

В августе 2020 года в Москве возбудили дело против полицейских за подброс наркотиков. Как сообщали источники РБК, трое полицейских остановили автомобиль под предлогом проверки документов, после чего провели досмотр двоих пассажиров. Одному из них полицейский «подбросил в рюкзак пакет с белым порошком, которое впоследствии выдал как обнаруженное им наркотическое вещество». В результате они получили от пассажира, которому они подбросили наркотики, 300 тыс. руб. обманным путем.
 

полиция превышение полномочий Приморье Находка наркотики
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