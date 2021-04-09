В Приморье полицейских заподозрили в принуждении к ложным показаниям

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Приморском крае завели дело против полицейских, которые в 2016 году незаконно задержали мужчину и заставили его дать ложные показания о незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте СК.

Сотрудников Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте подозревают в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). «Полицейские произвели незаконное задержание мужчины, применили к нему насилие, заставив дать ложные показания об обстоятельствах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков», — заявили в СК.

По версии следствия, полицейские хотели улучшить показатели отдела, для чего сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности.

Полицейских задержали, решается вопрос об их аресте.