В Новосибирске против полицейского завели дело за допрос с электрошокером

В Новосибирской области следователи завели дело в отношении полицейского о превышении полномочий за допрос подозреваемого с применением электрошокера. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 1 апреля в отделение полиции Карасукского района доставили для проверки на причастность в хищении теленка с фермы в селе Тычкино потерпевшего владельца животного.

«Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство», — уточнили в следственном управлении.

На следующий день потерпевший обратился к сотрудникам СК России с заявлением. В ходе проверки и судебно-медицинской экспертизы слова мужчины подтвердились.