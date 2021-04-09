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В Новосибирске против полицейского завели дело за допрос с электрошокером

В Новосибирской области следователи завели дело в отношении полицейского о превышении полномочий за допрос подозреваемого с применением электрошокера. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, 1 апреля в отделение полиции Карасукского района доставили для проверки на причастность в хищении теленка с фермы в селе Тычкино потерпевшего владельца животного.

«Сотрудник полиции, полагая, что потерпевший причастен к совершению хищения животного, применил в отношении последнего электрошоковое устройство», — уточнили в следственном управлении.

Мужчина умер после применения полицейскими электрошокера в Иркутске
Общество
Фото:АГН «Москва»

На следующий день потерпевший обратился к сотрудникам СК России с заявлением. В ходе проверки и судебно-медицинской экспертизы слова мужчины подтвердились.

В отношении полицейского было возбуждено дело по п. «б» ч.3 ст. 286 УК России (превышение должностных полномочий с применением оружия или специальных средств). Сейчас подозреваемый находится под арестом.

В феврале 2020 года в Иркутске после применения сотрудниками патрульно-постовой службы электрошокера скончался молодой человек. 24-летний мужчина уснул в такси и водитель не мог его разбудить. Он подъехал к сотрудникам полиции, которые решили разбудить пассажира электрошокером. После удара спецсредства мужчина умер.

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Новосибирск полицейский электрошокер допрос
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