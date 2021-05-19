В Госдуме назвали ошибку России в отношениях с Украиной

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Москва допустила ошибку в отношениях с Киевом в 90-е годы, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Украина просто, будем говорить так, в том числе и наш грех. Потому что наша политика 90-х годов связана с Украиной; наше недомыслие, когда мы, исходя из лучших побуждений, подмахивали Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, не предусматривая никаких гарантий, условий контроля за этой дружбой, сотрудничеством и партнерством, это все вылилось в то, что вылилось», — сказал Затулин.

По его словам, Киев в своей политике стремится уйти от любой ответственности. «Потому что они ни в чем не виноваты, их используют — Америка использует против России, Россия использует против Америки», — сказал он. Депутат добавил, что из-за этого Украина не производит впечатление устойчивого, самостоятельного государства.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной действовал в 1999–2019 годах. В нем закреплялся принцип стратегического партнерства, признания нерушимости границ, уважения территориальной целостности, мирного урегулирования споров, обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Также стороны обязывались не применять силу или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления.