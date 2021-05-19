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Политика ,  
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Лавров заявил о желании возобновить авиасообщение с Таджикистаном

Фото: Антон Белицкий / Global Look Press
Фото: Антон Белицкий / Global Look Press

Россия рассчитывает, что полное возобновление регулярного авиасообщения с Таджикистаном произойдет как можно скорее. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе. Трансляция пресс-конференции министров опубликована в Twitter.

«Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, это практически 20 тыс. человек», — сказал Лавров.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией приостанавливали в связи с пандемией в марте 2020 года.

С 1 апреля Россия возобновила авиационное сообщение с несколькими странами, в том числе с Таджикистаном. При этом частота полетов из Москвы в Душанбе была ограничена.

Во вторник, 18 мая, Таджикистан отменил рейсы двух российских авиакомпаний — S7, Nordwind — в связи с нарушением соглашения об ограничении цен на билеты. Глава Таджикского агентства гражданской авиации Икром Субхонзода пояснил, что Душанбе предупреждал российских перевозчиков о том, что рейсы отменят, если цены на билеты не снизятся.

Пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова сообщила РБК, что полного запрета на перелеты от авиационных властей Таджикистана не поступало. В то же время в авиакомпании отметили, что испытывают «определенные трудности» при получении разрешений на полеты.

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Соглашение об ограничении цен билетов на рейсы из Таджикистана в Россию власти Таджикистана заключили с четырьмя российскими авиакомпаниями: S7, Nordwind, «Уральские авиалинии» и Utair. Цена авиабилета не должна была превышать 8500 сомони (54,9 тыс. руб.). В то же время «Sputnik Таджикистан» со ссылкой на пассажиров сообщил, что стоимость билетов на рейсы этих авиакомпаний из Таджикистана выросла до 15 тыс. сомони (до 96,9 тыс. руб.).

Сергей Лавров МИД России Таджикистан авиасообщение
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