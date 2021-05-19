Лавров заявил о желании возобновить авиасообщение с Таджикистаном

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Россия рассчитывает, что полное возобновление регулярного авиасообщения с Таджикистаном произойдет как можно скорее. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече со своим таджикистанским коллегой Сироджиддином Мухриддином в Душанбе. Трансляция пресс-конференции министров опубликована в Twitter.

«Мы хотим как можно скорее восстановить частоту и объем регулярного авиационного сообщения, в том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, это практически 20 тыс. человек», — сказал Лавров.

Авиасообщение между Таджикистаном и Россией приостанавливали в связи с пандемией в марте 2020 года.

С 1 апреля Россия возобновила авиационное сообщение с несколькими странами, в том числе с Таджикистаном. При этом частота полетов из Москвы в Душанбе была ограничена.