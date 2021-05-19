Российские и сирийские военные уничтожили катакомбы боевиков в Сирии

Российские и сирийские военные взорвали подземные катакомбы боевиков в городе Кафр-Зайта, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление подполковника инженерной службы ВС РФ Антона Тимофеева.

«Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские саперы уложат боеприпасы и произведем уничтожение пещеры, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооруженные формирования не могли ее никак использовать», — сказал Тимофеев.

По его словам, после команды «взрыв» катакомбы были полностью уничтожены. Их площадь составляла примерно 100 кв. м.

Тимофеев уточнили, что катакомбы боевики использовали в качестве жилых и штабных помещений. В них могли содержаться пленники, добавил офицер.