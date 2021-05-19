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Операция в Сирии ,  
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Российские и сирийские военные уничтожили катакомбы боевиков в Сирии

Российские и сирийские военные взорвали подземные катакомбы боевиков в городе Кафр-Зайта, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление подполковника инженерной службы ВС РФ Антона Тимофеева.

«Схроны с боеприпасами, которые обнаруживаем, свозим в пещеру. Сейчас сирийские саперы уложат боеприпасы и произведем уничтожение пещеры, чтобы в дальнейшем боевики и незаконные вооруженные формирования не могли ее никак использовать», — сказал Тимофеев.

По его словам, после команды «взрыв» катакомбы были полностью уничтожены. Их площадь составляла примерно 100 кв. м.

Тимофеев уточнили, что катакомбы боевики использовали в качестве жилых и штабных помещений. В них могли содержаться пленники, добавил офицер.

Что произошло с Сирией за десять лет войны
Политика
Фото:Abdalrhman Ismail / Reuters

Кафр-Зайту сирийские войска отбили у повстанцев, в том числе боевиков запрещенной в России организации «Хайят Тахрир аш-Шам», в 2019 году.

Ранее, 16 мая, замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов сообщал об обстреле боевиками зоны деэскалации в Идлибе. В результате погибли трое сирийских военных. Четверо получили ранения.

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До этого, 12 мая, представитель российской группировки войск в Сирии рассказал РБК, что с 23 апреля сирийские военные при поддержке российских ВКС уничтожили 338 террористов, а также более 80 их объектов и укрытий.

Сирия боевики взрыв военные
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