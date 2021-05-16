В Идлибе при нападении боевиков погибли трое сирийских военных

На юго-западе Идлибской зоны деэскалации боевики обстреляли правительственные войска Сирии, трое сирийских военных погибли. Об этом сообщил РБК замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, передает «РИА Новости».

«В течение ночи с 15 на 16 мая позиции правительственных войск подверглись обстрелам со стороны боевиков из 120-мм минометов и установок ЗУ-23. В результате погибли трое и получили ранения четверо сирийских военнослужащих», — уточняется в сообщении.

Всего за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировали 39 обстрелов со стороны позиций запрещенной в России террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». Со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, обстрелов не зарегистрировано.