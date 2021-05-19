Два человека погибли в результате стрельбы по автобусу в Калифорнии

В калифорнийском Окленде два человека погибли в результате стрельбы, которую неизвестный открыл по пассажирскому автобусу. Об этом в Facebook сообщает дорожная служба местного департамента полиции.

«18 мая 2021 года в 00:19 (10:19 мск) в районе восточной трассы I-580 на Семинэри-авеню произошла стрельба на шоссе. <...> Двое пострадавших скончались от полученных ранений», — говорится в сообщении.

Кроме них, пострадали еще пять человек. Их госпитализировали. Сейчас полиция занимается поисками преступника, пытается установить его личность. За информацию о нем объявлена награда в $40 тыс.

В начале апреля стрельба произошла в калифорнийском Ориндже. В результате погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Полицейским удалось ранить нападавшего.