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Стрельба в школе в Казани ,  
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В Москве у пошутившего о стрельбе в школе подростка нашли оружие

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве сотрудники полиции обнаружили несколько единиц пневматического оружия у десятиклассника, который ранее пошутил о планах устроить стрельбу в школе. Об этом сообщают источник ТАСС в правоохранительных органах и источник «Интерфакса».

Полицейские пришли к нему домой с обысками, после того как подросток рассказал однокласснице о своих намерениях устроить стрельбу, отметил источник.

«В его доме обнаружено несколько единиц пневматического оружия, на которое не требуется получать разрешение. Сам школьник признался, что о стрельбе он пошутил», — заявил собеседник ТАСС.

Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что у подростка изъяли пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета. По данным агентства, в полицию обратились друзья десятиклассника.

Школьник заявил, что пневматические автомат и револьвер ему купили родители для занятий в патриотическом клубе, добавил источник. Подросток не задержан.

Власти рассказали о состоянии детей после стрельбы в казанской школе
Общество
Фото:Михаил Фролов / president.tatarstan.ru

РБК направил запрос в пресс-службу УФСБ по Москве, пресс-службу ГСУ СК России по Москве, пресс-службу ГУ МВД России по Москве, а также обратился за комментарием в пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

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Во вторник, 11 мая, в казанской гимназии № 175 бывший ученик школы — 19-летний Ильназ Галявиев — открыл стрельбу. В результате нападения погибли девять человек, в том числе семь учеников восьмого класса.

Галявиева арестовали на два месяца. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России об убийстве двух и более лиц. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Москва стрельба оружие подросток Школа
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