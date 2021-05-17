В Москве у пошутившего о стрельбе в школе подростка нашли оружие

Фото: Владислав Шатило / РБК

В Москве сотрудники полиции обнаружили несколько единиц пневматического оружия у десятиклассника, который ранее пошутил о планах устроить стрельбу в школе. Об этом сообщают источник ТАСС в правоохранительных органах и источник «Интерфакса».

Полицейские пришли к нему домой с обысками, после того как подросток рассказал однокласснице о своих намерениях устроить стрельбу, отметил источник.

«В его доме обнаружено несколько единиц пневматического оружия, на которое не требуется получать разрешение. Сам школьник признался, что о стрельбе он пошутил», — заявил собеседник ТАСС.

Информированный источник уточнил «Интерфаксу», что у подростка изъяли пневматический автомат, пневматический револьвер и пустой тубус от гранатомета. По данным агентства, в полицию обратились друзья десятиклассника.

Школьник заявил, что пневматические автомат и револьвер ему купили родители для занятий в патриотическом клубе, добавил источник. Подросток не задержан.