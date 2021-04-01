Общество , 01 апр, 08:12
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В стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
В США, в городе Ориндж, штат Калифорния, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них один ребенок. Об этом сообщает телеканал NBC.
Стрельба началась около 17:30 (3:30 мск) в двухэтажном офисном здании. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего.
В настоящее время ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет, добавили в департаменте полиции.
27 марта в Вирджиния-Бич на восточном побережье США (штат Вирджиния) в результате перестрелки погибли два человека. В полиции сообщили, что погибшими оказались один из злоумышленников, который был убит ответным огнем полиции, и женщина, проходившая рядом.