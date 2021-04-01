В стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека

Фото: Jae C. Hong / AP

В США, в городе Ориндж, штат Калифорния, в результате стрельбы погибли четыре человека, среди них один ребенок. Об этом сообщает телеканал NBC.

Стрельба началась около 17:30 (3:30 мск) в двухэтажном офисном здании. Прибывшие на место полицейские несколько раз выстрелили в нападавшего.

В настоящее время ситуация стабилизировалась, угрозы для населения нет, добавили в департаменте полиции.

27 марта в Вирджиния-Бич на восточном побережье США (штат Вирджиния) в результате перестрелки погибли два человека. В полиции сообщили, что погибшими оказались один из злоумышленников, который был убит ответным огнем полиции, и женщина, проходившая рядом.