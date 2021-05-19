ХАМАС опроверг сообщения о согласии организации прекратить огонь

Cообщения в СМИ о намерении палестинской организации ХАМАС прекратить огонь и заключить перемирие с Израилем — ложные. Об этом в Twitter заявил член политбюро ХАМАС Иззат ар-Ришек.

«Сообщения некоторых вражеских СМИ о согласии ХАМАС на прекращение огня — неправда. Никакого соглашения или конкретных сроков прекращения огня достигнуто не было», — написал ар-Решек.

О намерении ХАМАС прекратить огонь писала 12 мая израильская газета The Times of Israel. Авторы статьи указывали, что соответствующее заявление сделал зампред политбюро организации Муса Абу Марзук в разговоре с замминистра МИД России Михаилом Богдановым. Статья была озаглавлена следующим образом: «Представитель ХАМАС заявил России: мы готовы к прекращению огня в отношении Израиля».

Вооруженный конфликт между ХАМАС и израильскими властями вспыхнул 10 мая, после решения последних выселить несколько арабских семей из их домов в Иерусалиме и подавления акций протестов, которые начались из-за этого решения.