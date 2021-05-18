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Политика ,  
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Зеленский внес в Раду неотложный законопроект о правах крымских татар

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект о правах коренных народов страны, в том числе крымских татар, и развитии их этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности, сообщается на сайте главы государства.

«И сегодня я вношу на рассмотрение парламента неотложный законопроект о коренных народах», — сказал Зеленский. Он выразил уверенность, что депутаты в сжатые сроки рассмотрят проект закона и правовой статус коренных народов Украины будет закреплен законодательно. Наконец-то власти «сделают то, что 30 лет откладывали восемь созывов Верховной рады и все предыдущие президенты», отметил украинский лидер.

Зеленский заявил о подготовке стратегии «деоккупации» Крыма
Политика
Владимир Зеленский

Зеленский затронул вопрос прав крымских татар как коренного народа в своем обращении по случаю Дня памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Он напомнил, что в марте этого года была утверждена Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя, приоритетное место в которой отводится восстановлению и обеспечению прав крымских татар.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал стратегию одним из трех китов политики Киева по возвращению Крыма. Двумя другими, по его словам, являются консолидация партнеров на базе «Крымской платформы», с помощью которой власти страны пытаются координировать международные усилия на этом направлении, и «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета над Крымом и Севастополем».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в ответ, что Киев «никакими стратегиями по работе исподтишка против крымских жителей, включая санкции и водную блокаду», не сможет вновь завоевать доверие жителей. Усилия украинской стороны она назвала нелегитимными.

В феврале Зеленский создал организационный комитет по подготовке учредительного саммита «Крымской платформы» и объявил о мерах по поддержке крымско-татарского языка и культуры и защите прав крымчан. Кабинету министров Украины поручено, в частности, разработать и утвердить Стратегию развития крымско-татарского языка на 2022–2032 годы.

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