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Глава МИД Украины назвал «три кита» политики по возвращению Крыма

«Три кита» политики по возвращению Крыма в состав Украины — это принятая стратегия по «деокупации» полуострова, объединение усилий с партнерами Киева и восстановление международного права, заявил Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / TASS)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 11 марта утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он назвал ее историческим документом, который должен был быть принят еще в 2014 году. По его словам, утвержденная стратегия — это один из «трех китов» политики Украины по возвращению полуострова.

Вторым «китом», заявил министр, является консолидация: «Работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы» (площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав). Третьим пунктом Кулеба назвал синергию, «восстановление международного права и, как следствие, — полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

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По словам главы СНБО Алексея Данилова, принятая стратегия — это «первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией», который дает украинским властям понять, «каким образом двигаться в вопросах деоккупации Крыма» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он заявил, что работа над документом продолжалась более года, в ней участвовали представители Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России организация). Каких-либо деталей о стратегии Данилов не привел.

Решение СНБО должно быть утверждено указом президента Владимира Зеленского.

Украинский президент в конце февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию и реинтеграцию» Крыма. Он поручил создать Организационный комитет по подготовке и проведению на Украине учредительного саммита «Крымской платформы» и организовать меры по поддержке крымско-татарского языка, культуры, а также по защите прав крымчан.

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Зеленский заявил о вырванном у Украины сердце из-за Крыма
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Владимир Зеленский

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году, однако Украина и страны Запада не признают результаты голосования и считают его оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что процесс присоединения полуострова происходил в рамках международного законодательства и его итоги не могут быть пересмотрены.

По словам Зеленского, присоединение Крыма к России «вырвало сердце» Украины, и сейчас на полуострове происходит «активная милитаризация региона». Для того чтобы Украина «смогла снова радостно и искренне улыбнуться», необходимо вернуть Крым, заявил он.

Автор
Наталия Анисимова
Украина Крым Дмитрий Кулеба
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