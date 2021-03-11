Глава МИД Украины назвал «три кита» политики по возвращению Крыма

«Три кита» политики по возвращению Крыма в состав Украины — это принятая стратегия по «деокупации» полуострова, объединение усилий с партнерами Киева и восстановление международного права, заявил Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: Zuma / TASS)

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании 11 марта утвердил «Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма». Об этом в своем Twitter написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он назвал ее историческим документом, который должен был быть принят еще в 2014 году. По его словам, утвержденная стратегия — это один из «трех китов» политики Украины по возвращению полуострова.

Вторым «китом», заявил министр, является консолидация: «Работаем над объединением усилий всех партнеров на базе Крымской платформы» (площадка, созданная властями Украины для координации международных действий по возвращению Крыма в ее состав). Третьим пунктом Кулеба назвал синергию, «восстановление международного права и, как следствие, — полного украинского суверенитета» над Крымом и Севастополем.

По словам главы СНБО Алексея Данилова, принятая стратегия — это «первый фундаментальный документ со времен оккупации Крымского полуострова Российской Федерацией», который дает украинским властям понять, «каким образом двигаться в вопросах деоккупации Крыма» (цитата по «Интерфакс-Украина»). Он заявил, что работа над документом продолжалась более года, в ней участвовали представители Меджлиса крымскотатарского народа (запрещенная в России организация). Каких-либо деталей о стратегии Данилов не привел.