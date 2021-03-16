Зеленский заявил о подготовке стратегии «деоккупации» Крыма

Владимир Зеленский (Фото: Global Look Press)

Украинские власти подготовили стратегию по возвращению Крыма в состав Украины. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в Twitter.

«Семь лет назад Россия устроила фейковый референдум в Крыму. Украина впервые после незаконной аннексии подготовила стратегию деоккупации и реинтеграции полуострова. Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — говорится в сообщении.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина и ряд других стран не признали присоединение полуострова. В России референдум считали законным, и в марте того же года за соответствующую позицию единогласно выступили судьи Конституционного суда.

В августе прошлого года Зеленский заявил о необходимости создания международной площадки, где будет обсуждаться вопрос присоединения Крыма к Украине. Позже, в декабре, глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что в 2021 году власти страны для этой цели планируют создать так называемую «Крымскую платформу». В ней должны будут принять участие государства, эксперты и правозащитные организации.