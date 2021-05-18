Минсельхоз оценил возможность продления соглашений по сахару и маслу

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Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, однако реализация мер поддержки производителей будет продолжена. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены», — сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра, Минсельхоз в этой связи рассчитывает на понимание участников рынка и соответствующий контроль со стороны региональных органов управления агропромышленного комплекса. Он добавил, что властям необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в том числе на сахар и подсолнечное масло.

В середине декабря прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, крупные российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, цены снизились до 36 руб. за 1 кг сахара и до 95 руб. за литр подсолнечного масла. Первоначально соглашение с производителями и торговыми сетями должно было действовать до 1 апреля, однако позже соглашения о ценах на сахар продлили до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября.