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Общество ,  
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Минсельхоз оценил возможность продления соглашений по сахару и маслу

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Соглашения по ценам на сахар и подсолнечное масло не планируется продлевать, однако реализация мер поддержки производителей будет продолжена. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.

«Сейчас мы исходим из того, что продлевать эти соглашения не планируется. Вместе с тем механизмы поддержки, которые уже выработаны, в том числе субсидии на килограмм сахара и литр масла, реализованные в предприятиях розничной торговли, будут сохранены», — сказал глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, слова которого приводятся в сообщении.

По словам министра, Минсельхоз в этой связи рассчитывает на понимание участников рынка и соответствующий контроль со стороны региональных органов управления агропромышленного комплекса. Он добавил, что властям необходимо избежать резких и чувствительных для населения скачков цен на основные продовольственные товары, в том числе на сахар и подсолнечное масло.

СМИ узнали о выделении 9 млрд руб. производителям сахара и масла
Экономика
Фото:Валерий Матыцин / ТАСС

В середине декабря прошлого года Минпромторг, Минсельхоз, крупные российские ретейлеры и производители продовольствия подписали соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Так, цены снизились до 36 руб. за 1 кг сахара и до 95 руб. за литр подсолнечного масла. Первоначально соглашение с производителями и торговыми сетями должно было действовать до 1 апреля, однако позже соглашения о ценах на сахар продлили до 1 июня, на подсолнечное масло — до 1 октября.

В апреле ТАСС со ссылкой на документ, согласованный Минфином, сообщал о планах выделить Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат для стабилизации цен на продовольственные товары. В документе отмечалось, что убыток производителя на каждый литр подсолнечного масла составляет около 10% от цены.

Накануне Союз сахаропроизводителей России сообщал, что не ожидает роста стоимости на сахар после окончания срока действия соглашений о заморозке цен. «Сохранению стабильной ситуации будет способствовать новая мера господдержки отрасли в виде субсидии при реализации этой продукции в торговые сети по цене соглашения», — объяснял председатель правления союза Андрей Бодин.

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В Минсельхозе ситуацию на российском рынке также считают стабильной. Чтобы удержать цены, министерство планирует расширить посевные площади под сахарную свеклу почти на 15%, до 1,06 млн га.

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