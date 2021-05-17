Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

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Текущая ситуация на российском рынке сахара оценивается как стабильная. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что для сохранения стабильных цен на сахар будут расширены посевные площади под сахарной свеклой — почти на 15%, до 1,06 млн га. Благодаря этому в этом году производство свеклы составит не менее 40 млн т, что позволит получить около 6 млн т сахара.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российское правительство обсуждает новые меры регулирования рынка сахара, в том числе создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.