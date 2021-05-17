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Экономика ,  
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Минсельхоз оценил ситуацию на российском рынке сахара

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС
Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Текущая ситуация на российском рынке сахара оценивается как стабильная. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства России.

«Условия соглашений, предусматривающих предельные отпускные и розничные цены на эту продукцию, исполняются всеми участниками в полном объеме», — подчеркнули в ведомстве.

В Минсельхозе отметили, что для сохранения стабильных цен на сахар будут расширены посевные площади под сахарной свеклой — почти на 15%, до 1,06 млн га. Благодаря этому в этом году производство свеклы составит не менее 40 млн т, что позволит получить около 6 млн т сахара.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что российское правительство обсуждает новые меры регулирования рынка сахара, в том числе создание интервенционного фонда и утверждение ежегодной квоты для беспошлинного импорта.

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Экономика
Фото:АГН «Москва»

По данным газеты, заместитель главы Минсельхоза Оксана Лут на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая сообщила, что в 2021 году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и с учетом истечения срока соглашения о фиксации цен это может привести к повышению цен на сахар.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, в свою очередь, отмечал, что из-за холодной и дождливой погоды сбор свеклы на юге страны может начаться позже — ближе к концу августа.

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Президент России Владимир Путин поднял вопрос удорожания продуктов питания в декабре 2020 года. После этого правительство договорилось с производителями и торговыми сетями до 1 июня заморозить цены на сахар на уровне 36 руб. за 1 кг, розничную — 46 руб. за 1 кг.

Кроме того, в России с 15 мая по 31 августа действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. т. Право на продажу этого продукта могут получить те компании, у которых доля государства в капитале составляет не менее 50%.

Минсельхоз рынок сахар Россия
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