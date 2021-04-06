СМИ узнали о выделении 9 млрд руб. производителям сахара и масла

Правительство России подготовило проект распоряжения о выделении Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат, чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, согласованный Минфином.

«Выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли», — говорится в документе.

В документе отмечается, что при текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 руб.за 1 литр с НДС) убыток производителя на 1 литр подсолнечного масла составляет порядка 9,7 руб.

Также в документе указано, что наибольшие объемы межбюджетных трансфертов собираются направить в Воронежскую область — 1,6 млрд руб., Ростовскую область — 1,1 млрд руб. и Краснодарский край — 1 млрд руб. Компенсировать затраты предлагается с апреля по конец сентября 2021 года.