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Экономика ,  
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СМИ узнали о выделении 9 млрд руб. производителям сахара и масла

Правительство России подготовило проект распоряжения о выделении Минсельхозу 9 млрд руб. на возмещение производителям сахара и подсолнечного масла части затрат, чтобы стабилизировать цены на продовольственные товары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, согласованный Минфином.

«Выделить Минсельхозу России в 2021 году из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 9 млрд рублей для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ для возмещения части затрат на производство и реализацию рафинированного бутилированного масла подсолнечного и сахара белого в предприятия розничной торговли», — говорится в документе.

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Фото:Сергей Ермохин / ТАСС

В документе отмечается, что при текущей среднероссийской цене реализации рафинированного подсолнечного масла (92,6 руб.за 1 литр с НДС) убыток производителя на 1 литр подсолнечного масла составляет порядка 9,7 руб.

Также в документе указано, что наибольшие объемы межбюджетных трансфертов собираются направить в Воронежскую область — 1,6 млрд руб., Ростовскую область — 1,1 млрд руб. и Краснодарский край — 1 млрд руб. Компенсировать затраты предлагается с апреля по конец сентября 2021 года.

1 апреля газета «Известия» со ссылкой на свои источники сообщила, что крупные торговые сети в течение недели не могли закупить сахар по фиксированной цене, так как заводы отказывали в поставках в ожидании субсидий от государства. В Минсельхозе ситуацию на рынке сахара назвали стабильной, не увидев рисков дефицита продукции.

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В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты — сахар и масло. Тогда же с крупнейшими поставщиками и ретейлерами были заключены договоры на их поставку. В конце марта правительство продлило заморозку цен на сахар до 1 июня 2021 года.

сахар масло правительство производители
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