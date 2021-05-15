Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Ребекка Росс (Фото: Rebecca Ross / Twitter)

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая попала в список высылаемых из страны американских дипломатов, заявила, что для нее было честью работать в Москве. Об этом Росс написала в Twitter.

«Для меня было честью работать в Москве вместе с таким количеством российских и международных журналистов, которые cтремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!», — указала дипломат. Последнюю фразу американка написала по-русски.

Ранее источник «Коммерсанта» в МИД пояснял, что Росс оказалась среди высылаемых дипломатов, так как власти США без объяснений не пустили в Вашингтон пресс-секретаря российской дипмиссии. «США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», — сказал собеседник издания.