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Высылки дипломатов ,  
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Высылаемая пресс-секретарь посольства США назвала работу в Москве честью

Ребекка Росс
Ребекка Росс (Фото: Rebecca Ross / Twitter)

Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая попала в список высылаемых из страны американских дипломатов, заявила, что для нее было честью работать в Москве. Об этом Росс написала в Twitter.

«Для меня было честью работать в Москве вместе с таким количеством российских и международных журналистов, которые cтремятся к правде, предлагают идеи и информацию российскому народу и миру, чтобы мы могли делать собственные выводы. До новых встреч, прекрасная Россия!», — указала дипломат. Последнюю фразу американка написала по-русски.

Ранее источник «Коммерсанта» в МИД пояснял, что Росс оказалась среди высылаемых дипломатов, так как власти США без объяснений не пустили в Вашингтон пресс-секретаря российской дипмиссии. «США просто вернули поданные этим человеком на визу документы, даже не прокомментировав причину своего отказа. Так что это не российская инициатива», — сказал собеседник издания.

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В апреле США анонсировали новые санкции против России. Американский президент Джо Байден подписал указ о высылке десяти российских дипломатов из посольства в Вашингтоне. По заявлению США, в состав его персонала входили сотрудники российских спецслужб. В ответ МИД России объявил персонами нон-гранта десять американских дипломатов. Они должны покинуть Россию до 21 мая.

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