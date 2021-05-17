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Политика ,  
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Лавров рассказал о «расхлебывании с позором» Чехией истории со взрывами

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press
Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Чешские власти «с позором расхлебывают» историю со взрывами в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляцию вел Ruptly.

«Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы», — сказал Лавров.

По его словам, следователи путаются в показаниях и выдвигают каждый раз новую версию произошедшего. Он добавил, что чешским властям не следовало выслать российских дипломатов до окончания следствия. При этом министр усомнился в том, что расследование может «закончится каким-то конкретным результатом».

Материал дополняется

Чехия расследование взрывы Сергей Лавров
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