Лавров рассказал о «расхлебывании с позором» Чехией истории со взрывами

Фото: Vladimir Prycek / CTK / Global Look Press

Чешские власти «с позором расхлебывают» историю со взрывами в Врбетице, которые произошли в 2014 году. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Трансляцию вел Ruptly.

«Видите, с каким позором сейчас в Чехии расхлебывают историю со взрывами, которые произошли семь лет назад. Никто до сих пор не смог объяснить, чем же все эти годы занимались следственные органы», — сказал Лавров.

По его словам, следователи путаются в показаниях и выдвигают каждый раз новую версию произошедшего. Он добавил, что чешским властям не следовало выслать российских дипломатов до окончания следствия. При этом министр усомнился в том, что расследование может «закончится каким-то конкретным результатом».

Материал дополняется