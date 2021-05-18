Еще два ученика казанской школы обратились в больницу

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Еще двое учеников казанской гимназии №175, где ранее произошла стрельба, обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Об этом сообщили РБК в пресс-службе президента Татарстана.

Врачи оценили состояние школьников как удовлетворительное. «Госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в стационаре ДРКБ остаются 13 детей, их состояние оценивается как стабильное. Двоих мальчиков 2012 и 2013 годов рождения выписали домой.

Стрельба в школе №175 в Казани произошла 11 мая, ее устроил выпускник учебного заведения 19-летний Ильназ Галявиев. В результате погибли девять человек, еще 23 пострадали. В пресс-службе мэрии Казани уточняли, что среди пострадавших 20 детей и трое взрослых.