Прокуратура Украины вслед за защитой обжаловала домашний арест Медведчука

Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Офис генпрокурора Украины подал апелляцию на домашний арест депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн (примерно 800 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении.

Апелляцию подали и адвокаты Медведчука, сообщается на сайте ОПЗЖ.

13 мая Печерский районный суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест сроком на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Ранее в его доме проходили обыски. Как уточняла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, политику инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму.