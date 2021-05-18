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Политика ,  
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Прокуратура Украины вслед за защитой обжаловала домашний арест Медведчука

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: kremlin.ru)

Офис генпрокурора Украины подал апелляцию на домашний арест депутата Верховной рады и лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Прокуроры настаивают на применении меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн (примерно 800 млн руб. — РБК)», — говорится в сообщении.

Апелляцию подали и адвокаты Медведчука, сообщается на сайте ОПЗЖ.

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Виктор Медведчук

13 мая Печерский районный суд отправил Виктора Медведчука под домашний арест сроком на два месяца, его обязали сдать загранпаспорт и носить электронный браслет. Ранее в его доме проходили обыски. Как уточняла генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, политику инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму.

Так, Медведчуку и его однопартийцу Тарасу Козаку предъявили подозрение по трем эпизодам, среди которых — передача россиянам права на месторождение «Глубокая» на Крымском шельфе через компанию «Новые проекты», данных о местонахождении секретного военного подразделения Вооруженных сил Украины и о создании депутатами организации для помощи украинцам при переезде в Россию.

Медведчук заявлял, что его преследование носит политический характер, а прошедшие обыски называл нарушением Конституции и законов Украины.

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По словам президента России Владимира Путина, украинские власти принимают избирательные решения в отношения определенных лиц, происходит «очевидная зачистка политического поля». Эти действия, по мнению главы государства, направлены лишь на одно — зачистку политического поля от сил, выступающих за мирное разрешение кризиса в Донбассе и за добрососедские отношения с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обещал, что за Медведчуком последуют и другие украинские олигархи. «Впервые за много лет не увеличилось, а уменьшилось количество олигархов. Минус Медведчук», — сказал он.

Виктор Медведчук Украина суд арест прокуратура
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