В Киеве допустили обмен Медведчука на осужденных в России украинцев

Виктор Медведчук (Фото: РИА Новости)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допустил возможность обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, которого на Украине подозревают в госизмене, на осужденных в России граждан Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Это решение принимает президент Украины. Я думаю, что если будет такая возможность, то мы охотно это сделаем», — сказал Данилов.

Накануне суд отправил Медведчука под домашний арест на два месяца по подозрению в государственной измене. Его обязали носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. До этого в его доме прошли обыски. Также под уголовное преследование попал соратник оппозиционера, депутат Верховной рады Тарас Козак. Его подозревают в госизмене (ст. 111) и в нарушении законов и обычаев войны (ст. 438), ему грозит пожизненный срок.

Медведчук заявлял, что его преследование носит политический характер. Прошедшие у него обыски назвал нарушением Конституции и законов Украины. Политик отмечал, что не собирается покидать территорию страны и скрываться от закона.