СК опроверг проверку атаковавшего людей на Урале из-за другого нападения

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Следственное управление СКР по Свердловской области опровергло информацию СМИ о том, что не нашло состава преступления в действиях напавшего с ножом на людей мужчины при его прошлом задержании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления.

В пресс-службе отметили, что ранее в отношении подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге СК не расследовал уголовных дел и не проводил процессуальных проверок.

«Распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР в Ревде в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Ранее издание 66.RU сообщало, что 34-летнего Александра Кукушкина, подозреваемого в убийстве трех человек 17 мая, полицейские задерживали 5 марта в Ревде. Портал уточняет, что мужчина бегал за человеком с топором, угрожал его убить и придушил куском трубы. Пострадавших не было. 66.RU писал, что задержавшие Кукушкина полицейские хотели передать его СК, однако следователи не увидели в действиях мужчины состава преступления