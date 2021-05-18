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Общество ,  
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СК опроверг проверку атаковавшего людей на Урале из-за другого нападения

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Следственное управление СКР по Свердловской области опровергло информацию СМИ о том, что не нашло состава преступления в действиях напавшего с ножом на людей мужчины при его прошлом задержании. Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального управления.

В пресс-службе отметили, что ранее в отношении подозреваемого в убийстве трех человек в Екатеринбурге СК не расследовал уголовных дел и не проводил процессуальных проверок.

«Распространенные в ряде СМИ сведения о том, что следователи СКР в Ревде в начале марта текущего года якобы не усмотрели в действиях гражданина состава преступления, полностью не соответствует действительности», — сказали в пресс-службе.

Ранее издание 66.RU сообщало, что 34-летнего Александра Кукушкина, подозреваемого в убийстве трех человек 17 мая, полицейские задерживали 5 марта в Ревде. Портал уточняет, что мужчина бегал за человеком с топором, угрожал его убить и придушил куском трубы. Пострадавших не было. 66.RU писал, что задержавшие Кукушкина полицейские хотели передать его СК, однако следователи не увидели в действиях мужчины состава преступления

В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

17 мая в сквере имени Джавахарлала Неру возле железнодорожного вокзала вооруженный ножом мужчина убил трех человек. В пресс-службе СК сказали, что нападение произошло в результате конфликта, к которому привело распитие спиртного. При задержании подозреваемый предпринял попытку нападения на полицейских, которым оказали помощь трое военнослужащих, патрулировавших территорию парка. После предупредительного выстрела полицейские стали стрелять на поражение. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу.

В пресс-службе МВД сообщили, что нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района 1987 года рождения по фамилии Кукушкин. Было заведено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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Как отметили в СУ СК, следователи будут устанавливать не только все обстоятельства случившегося, но и причины и условия, способствовавшие убийству. «В частности, будет устанавливаться, поступали ли ранее в отношении подозреваемого гражданина в правоохранительные органы сообщения о совершенных им противоправных действиях и какие меры реагирования по данным сообщениям были приняты», — сказали РБК в следственном управлении.

Екатеринбург ножевое ранение нападения с ножом Следственный комитет Свердловской области новости
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