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СК связал нападение с ножом в Екатеринбурге с распитием спиртного

Распитие алкогольных напитков привело к нападению в парке Екатеринбурга, в результате которого погибли трое мужчин. Об этом РБК сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«В парке возле Железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», — сказали в следственном управлении.

В Екатеринбурге три человека погибли при нападении мужчины с ножом
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Как рассказал РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, прибывшие на место полицейские пытались задержать подозреваемого, однако вооруженный ножом мужчина предпринял попытку нападения на них. После предупредительного выстрела полицейские стали стрелять на поражение.

«В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи», — сказал Горелых.

Он также уточнил, что при задержании мужчины помощь полицейским оказали трое военнослужащих, патрулировавших территорию парка.

Мужчина напал на людей в сквере у железнодорожного вокзала в Екатеринбурге в понедельник, 17 мая. «Екатеринбург Онлайн» пишет, что погибшие — это прохожие, которые шли навстречу нападавшему.

 

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