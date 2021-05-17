В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям

Видео: СК РФ

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек в сквере имени Джавахарлала Неру. Об этом сообщила РБК пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района 1987 года рождения по фамилии Кукушкин. Горелых добавил, что нападавший с ножевым ранением находится в городской больнице № 23.

По словам главы пресс-службы, одним из пострадавших оказался житель Октябрьского района Пермского края 1987 года рождения по фамилии Бархутдинов.