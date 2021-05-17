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Общество ,  
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В Екатеринбурге после убийства трех человек завели дело по двум статьям

Видео: СК РФ
Видео: СК РФ
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту убийства трех человек в сквере имени Джавахарлала Неру. Об этом сообщила РБК пресс-служба следственного управления СК по Свердловской области.

Дело завели по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух или более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал РБК, что нападавшим оказался житель села Ерзовское Туринского района 1987 года рождения по фамилии Кукушкин. Горелых добавил, что нападавший с ножевым ранением находится в городской больнице № 23.

По словам главы пресс-службы, одним из пострадавших оказался житель Октябрьского района Пермского края 1987 года рождения по фамилии Бархутдинов.

Горелых также отметил, что на месте происшествия найдены колюще-режущий предмет и несколько гильз калибра 9 мм от оружия сотрудника полиции.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

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17 мая в парке возле железнодорожного вокзала мужчина, вооруженный ножом, убил троих человек. В пресс-службе СК сказали, что нападение произошло в результате конфликта, к которому привело распитие спиртного.

На место происшествия прибыли полицейские и пытались задержать подозреваемого, однако вооруженный ножом мужчина предпринял попытку нападения на них. При его задержании помощь полицейским оказали трое военнослужащих, патрулировавших территорию парка. После предупредительного выстрела полицейские стали стрелять на поражение. В результате нападавший был ранен и доставлен в больницу для оказания медпомощи.

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